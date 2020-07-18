國高中生 加熱菸使用率飆至2.3％

加熱菸管理處於法律灰色地帶，台灣有多少青少年吸加熱菸？據一○七年全球青少年吸菸行為調查，台灣雖禁用加熱菸，但仍不敵好奇心，國高中生使用率高達百分之二點三三，與已開放加熱菸的韓國不相上下，甚至比美國青少年加熱菸使用率百分之一點六更高。

台灣國、高中學生抽紙菸比率為百分之五點六六、電子煙百分之二點七四、加熱菸為百分之二點三三，雖仍以傳統紙菸最多，但電子煙及加熱菸使用率竄升速度不容小覷。事實上，加熱菸和電子煙已成為部分青少年心中最炫玩具，更是輔導老師惡夢，過去孩子被發現抽菸多會默默認罪，如今卻有學生強辯只是吸水蒸氣。

衛福部國健署今年五月提出「菸害防制法」修正草案，首將「類菸品」入法，全面禁止電子煙，但「加熱菸」定位不明。國健署長王英偉指出「不贊成任何菸品進來，是我們的原則。」法案目前仍在意見收集階段，最快本月定案， 他表示，將盡力爭取立法院下會期優先審查，保護青少年健康權。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，台灣禁止加熱菸，但青少年使用率卻一直上升，政府應速修「菸害防制法」全面禁止新型菸品，同時加強電子煙、加熱菸等新型菸品危害教育。