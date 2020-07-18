小英總統想補破網 留不住心衛社工讓社安網更破碎

社安網的主力「心衛社工」多數做不到一年就離職，需要長期關懷的精神疾病患者，原本建立關係就已具有難度，社工又時常換人，使總統蔡英文承諾的補社安網破網的誓言，更難實現。

專家認為，心衛社工高離職率背後藏有五大原因，包含行政單位不支持、風險高、經驗不足、挫折感高、裝備不足，有效解決五大問題才有機會留人。

台灣心理衛生社會工作學會常務理事林惠珠表示，心衛社工的設置，宣示台灣終於踏出對「加害者」關懷協助，以達到預防犯罪的目的，連結資源讓家庭的力量可以維持，避免類似小燈泡的事件再次發生，只是留不住心衛社工，讓整個社安網的建置變得破碎。

林惠珠說，心衛社工進用條件僅需一年工作經驗、且相關社福背景，不少曾待在民間團體的社工，看中心衛社工薪資相對高，每個月約四萬元左右的薪資而嘗試，但進來才發現，接觸的患者多數不認為自己有疾病，光是要進入患者家庭給予協助，就得花上九牛二虎之力。

當他們轉身想與隸屬單位請求支援，卻發現衛生單位根本不解社工，也沒辦法經驗傳承，只能靠自己闖，讓他們挫折感比一般社工高太多，林惠珠說，加薪大概只能讓人開心一個月，真正能持續下去的是成就感及自我認同。

新北市社會工作師公會理事長張紀薇表示，觀察能讓心衛社工久任的縣市，大多都有很強大的督導，帶著心衛社工成長，畢竟心衛社工必須要獨立去接觸這些具有「犯罪」事實的精神疾病患者，訪視時會遇到非常多狀況，有時連患者的家人都不敢接觸患者，心衛社工沒有裝備，只能自己想辦法，沒有經驗的社工很快陣亡。

張紀薇表示，既然有縣市可以讓心衛社工任職時間超過一年以上，肯定有值得學習之處，台灣的社安網才剛剛建置，政府應定期檢討，否則很多社工對職場失望後，幾乎完全離開社工工作，未來召募恐更難。