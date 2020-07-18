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補社安網破洞卻在做小兒預防 心衛社工不到一年就離職

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
心衛社工因應社安網設立，有別以往，隸屬衛生單位，這也是有史以來衛生單位第一次設置社工，其工作為關懷社區曾有家暴紀錄的思覺失調症患者，協助該家庭連結資源，並追蹤患者服藥與就醫，避免再次出現暴力或是其他悲劇發生。圖為設計情境照片。 本報資料照片
心衛社工因應社安網設立，有別以往，隸屬衛生單位，這也是有史以來衛生單位第一次設置社工，其工作為關懷社區曾有家暴紀錄的思覺失調症患者，協助該家庭連結資源，並追蹤患者服藥與就醫，避免再次出現暴力或是其他悲劇發生。圖為設計情境照片。 本報資料照片

小燈泡事件加速催生社安網，民國107年起衛福部大幅聘僱社安網社工，三年計畫年底即將告終，其中負責關懷具暴力傾向精神疾病患者的「心衛社工」，進用率雖達七成，但平均在職月數僅九點九六個月。

心衛社工高離職率，主要是心衛社工隸屬衛生局，多為醫事背景組成的衛生單位不解社工，甚至安排他們做非業務內的雜事，導致這群協助補破網的主力選擇不如歸去。

擔任心衛社工的小草（化名）笑說，當初因為薪資不錯嘗試看看，但不久後也將離職。他說，心衛社工的工作與保護性社工難度相差不遠，但所隸屬單位卻讓他「完全不受尊重」，各縣市心衛社工多直接在衛生局內工作，他卻被下放到衛生所，衛生所醫師太忙，他的主管是衛生所內的護理師。

護理師不曉得心衛社工的作用，給一堆行政作業，甚至每年度衛生所的預防針注射季節，他們都被要求要支援，護理師還強調「員額在衛生所內，本來就該幫忙，還有獎金可以拿」。

小草說，關懷訪視具暴力傾向的精神疾病患者，難度本來就很高，獨立作業已相當孤獨，單位又不支持，導致連結資源工作也容易卡關，壓垮最後一根稻草的仍是額外的行政作業。

另一名不願具名的心衛社工表示，薪資待遇不盡理想，雖比民間單位高，但職務為約聘僱，哪天社安網的計畫不繼續執行，可能全數被裁員，對於未來沒有安全感。

依社安網的編制，應聘僱270人，統計至五月底已進用187人，進用率約七成，但心衛社工平均在職月數為9.96月，僅台南、嘉義、南投、屏東、台東超過一年，最長的是台東為十四點八個月，澎湖縣的心衛社工全台最短命，平均二個月就離職。

衛福部心口司長諶立中表示，心衛社工因應社安網設立，有別以往，隸屬衛生單位，這也是有史以來衛生單位第一次設置社工，其工作為關懷社區曾有家暴紀錄的思覺失調症患者，協助該家庭連結資源，並追蹤患者服藥與就醫，避免再次出現暴力或是其他悲劇發生。

諶立中表示，確實看到心衛社工離職率高的問題，多數是衛生單位的主管多以「疾病取向」，社工的養成則是會通盤考量心理、環境、家庭等問題，也使心衛社工光是在衛生單位生存就得花一番功夫磨合，今年已與各地衛生局再次溝通，不斷說明心衛社工專業，避免做雜事的情況發生。

社工 衛生所 患者

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