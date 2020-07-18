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甲狀腺疾病高危險群 全台最難掛號的醫師請兩種人注意
健保大數據顯示，位於台北市火車站附近的遠東聯合診所，儘管規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，排名全國第八，收治人數多於國內大部分醫學中心、區域醫院，關鍵原因為該診所主治醫師為台大醫學院內科名譽教授張天鈞。
雖然張天鈞在台大醫院仍有門診，但以老病友為主，新病人幾乎掛不上號，他在遠東診所開診後，許多甲狀腺疾病患者慕名而來，仍舊滿號，必須敲門，試試是否能拿到加掛單。
張天鈞強調，「女性」與「老年」為甲狀腺疾病高風險族群，前者與生殖系統的女性荷爾蒙有關，女性如果出現月經不規則、懷孕容易流產、胎兒畸型，甚至不孕等問題，務必到院檢查甲狀腺功能。
至於老年人容易出現甲狀腺疾病，這與老化有關，因症狀不典型，例如，皮膚變皺、頭髮稀疏、身體浮腫，以及記憶力變差、意識不清、常打瞌睡等，這症狀幾乎都是老人病，以致大部分患者無法即時就醫診治。
一般來說，醫師常以「足踝肌腱反射測試」，確認原因到底是老化或是甲狀腺機能低下。提醒家屬，如果發現老人家精神與體力逐漸變差，應至內科接受甲狀腺低下檢查。
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