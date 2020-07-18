快訊

無法人人有獎！800元客庄旅遊券 今晚突破17萬人登記

港府要我駐港代表簽一中聲明 徐國勇：絕不會讓步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保大數據／甲狀腺疾病治療 全台４大醫療院所

聯合報 / 記者邱宜君陳雨鑫陳惠惠李樹人／台北即時報導
北市聯醫仁愛院區內分泌新陳代謝科主任楊文萍說，第一次發現甲狀腺結節，若直徑逾一公分，經檢查為良性，建議三個月後追蹤第一次，評估形狀、是否變大，若無惡性變化，半年後追蹤一次，後續定期一年追蹤一次即可。 圖／楊文萍提供
北市聯醫仁愛院區內分泌新陳代謝科主任楊文萍說，第一次發現甲狀腺結節，若直徑逾一公分，經檢查為良性，建議三個月後追蹤第一次，評估形狀、是否變大，若無惡性變化，半年後追蹤一次，後續定期一年追蹤一次即可。 圖／楊文萍提供

台大醫院

台大醫院去年甲狀腺手術人數居全國之冠，台大醫院一般外科主治醫師陳坤源，就是專精於甲狀腺外科。陳坤源表示，甲狀腺癌手術要全身麻醉，台大執行的傳統手術占九成，雖會在頸部留下疤痕，但手術比較有效率，雙側全切只要兩小時，手術費也有健保給付，如果使用特殊器械，才需要自費五到六萬。

陳坤源表示，如果在意美觀，也有傷口更小的經口內視鏡甲狀腺手術和達文西機器人手術，不過因為手術時間要四、五個小時且花費更高，僅少數人使用。無論選擇何種手術，甲狀腺手術的頸部傷口癒合快，只要貼好美容膠帶，通常隔天就能碰水。術後一周也鼓勵病人多動，幫助頸部活動度維持正常、減少傷口沾黏。

陳坤源表示，醫學中心外科分工較細，像內分泌外科處理的範圍就包括甲狀腺、副甲狀腺、腎上腺、胰臟。目前台大醫院共有三位一般外科醫師專門做甲狀腺手術。另外，台大醫院有內外科合作的傳統，內外科都有專精甲狀腺疾病的醫師。針對病情較複雜的病人，會先到內科徹底檢查，內科醫師確定開刀對病人有幫助，再轉外科；外科開完刀後，病人還需要長期追蹤，這方面也是內外科一起做。

陳坤源表示，甲狀腺癌病人都會擔心復發，不過甲狀腺癌比較特別的一點是，若術後復發淋巴結轉移，趕快把復發的地方拿掉，大部分病人還能活非常久。

●林口長庚醫院

健保署統計，108年診斷出最多甲狀腺結節的醫院為林口長庚。林口長庚醫院新陳代謝科主任劉鳳炫分析，應與醫院執行超音波、穿刺細胞學檢查，到最後報告判讀都由新陳代謝科醫師執行有關。他也說，有部分甲狀腺結節求診的患者，在他院健檢發現後，改至林口長庚尋求第二意見，多因認為醫學中心儀器較完備。

甲狀腺結節是良性或惡性，一般會透過患者陳述，依據生長的速度、吞嚥、聲音變化、結節硬度、是否固定來做初步判斷。以最惡性的甲狀腺未分化癌而言，生長速度快，一個月內就會腫大，腫塊硬度較硬且較為固定，不會感到疼痛。

劉鳳炫說，多發性的甲狀腺結節多屬良性；若是單側的甲狀腺結節又符合上述狀況，多為癌症。不過有些又硬又會痛的甲狀腺結節，很可能是亞急性甲狀腺炎，該疾病可透過服藥改善，屬於病毒性感染，透過超音波可以確認。

甲狀腺結節的診斷，以超音波、穿刺細胞學檢查為主，劉鳳炫說，林口長庚執行頸部超音波、穿刺都是由醫師執行，對於後續的治療也能及時告知患者，讓患者安心。

傳統甲狀腺手術會在頸部開一道傷口，近年內科引進消融術，針的大小約在10mm以下，傷口小且門診即可手術，不過此為自費手術，仍須由醫師評估後才能執行。

●台北市立聯合醫院

健保大數據分析，108年甲狀腺結節患者治療人數，台北市立聯合醫院高居全國區域醫院之冠。北市聯醫仁愛院區內分泌新陳代謝科主任楊文萍表示，女性患者占了七、八成，但因近年做健檢的人變多，或因一親等有家族史而檢查，男性患者人數較過去多。

楊文萍說，到門診的甲狀結節、甲狀腺癌患者大致有三種，一是自己發現或別人告知甲狀腺腫大，其次是健檢發現異常，第三種就是其他醫療院所轉診來的患者。

衛福部106年癌症登記報告，十大癌症發生人數，甲狀腺癌排名第七，女性甲狀腺癌更高居第四。楊文萍說，甲狀腺結節若為惡性，須手術治療；而良性結節依臨床治療指引，若直徑（含）超過三公分建議開刀，除避免未來細胞突變風險，由於脖子空間有限，結節過大恐壓迫氣管或食道，需積極治療。

不過若是「毒性甲狀腺結節」，除了細胞增生，還會分泌過多甲狀腺素，出現手抖、心悸、體重減輕等症狀，若藥物治療後仍發作，手術和放射性同位素碘131通常是首選治療方法。

楊文萍說，第一次發現甲狀腺結節，若直徑逾一公分，經檢查為良性，建議三個月後追蹤第一次，評估形狀、是否變大，若無惡性變化，半年後追蹤一次，後續定期一年追蹤一次即可。

●遠東聯合診所

這家診所很厲害，一年收治六千多名甲狀腺結節患者，排名全國第八，收治人數多於國內多數醫學中心、區域醫院。關鍵原因為該診所主治醫師為台大醫學院內科名譽教授張天鈞。

健保大數據顯示，遠東聯合診所儘管規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，該診所內科專任主治醫師張天鈞說，「祕訣在於快、專業、用好藥。」雖然張天鈞在台大醫院仍有門診，但以老病友為主，新病人幾乎掛不上號。他在遠東診所開診後，許多患者慕名而來，仍舊滿號。

張天鈞指出，在大醫院看診，病人通常無法在當天完成相關檢查，必須醫師開出檢查單據等待數日或一兩周，才能接受檢查。相較之下，遠東診所機動性較強，只要有需要、有疑慮，當場就可以執行超音波，甚至穿刺檢查，相當有效率，大幅降低等待時間。再者，診所用藥比照醫學中心等級，以原廠藥為主，讓病友安心。

張天鈞強調，女性與老年為甲狀腺疾病高風險族群，女性如果出現月經不規則、懷孕容易流產、胎兒畸型，甚至不孕等問題，務必到院檢查甲狀腺功能。至於老年人的甲狀腺疾病，因症狀不典型，例如皮膚變皺、頭髮稀疏、常打瞌睡等，幾乎都是老人病，以致大部分患者無法即時就醫。

台大醫院一般外科主治醫師陳坤源表示，甲狀腺癌病人都會擔心復發，不過甲狀腺癌比較特別的一點是，若術後復發淋巴結轉移，趕快把復發的地方拿掉，大部分病人存活率還是非常高。 </p><!--19--><p> </p><p>  圖／陳坤源提供
台大醫院一般外科主治醫師陳坤源表示，甲狀腺癌病人都會擔心復發，不過甲狀腺癌比較特別的一點是，若術後復發淋巴結轉移，趕快把復發的地方拿掉，大部分病人存活率還是非常高。

 圖／陳坤源提供

遠東聯合診所規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，該診所內科專任主治醫師張天鈞說，「祕訣在於快、專業、用好藥。」</p><!--22--><p> </p><p> 圖／本報資料照片
遠東聯合診所規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，該診所內科專任主治醫師張天鈞說，「祕訣在於快、專業、用好藥。」

圖／本報資料照片

林口長庚醫院新陳代謝科主任劉鳳炫分析，林口長庚為甲狀腺患者進行超音波、穿刺細胞學檢查，到最後報告判讀都由新陳代謝科醫師執行。</p><!--25--><p> </p><p> 圖／劉鳳炫提供
林口長庚醫院新陳代謝科主任劉鳳炫分析，林口長庚為甲狀腺患者進行超音波、穿刺細胞學檢查，到最後報告判讀都由新陳代謝科醫師執行。

圖／劉鳳炫提供

甲狀腺 手術 台大醫院

延伸閱讀

歐盟贈1萬劑牛結節疹疫苗 22日運達我國

雜貨輪自金門進基隆港 海巡帶偵搜犬嚴查防範牛結節疹

NBA／萊爾斯闌尾手術確定報銷 馬刺未開賽再折戰力

台東防範牛結節疹 已採驗8成牛隻

相關新聞

超美趕韓！ 台禁加熱菸不敵青少年玩心使用率飆至2.3％

台灣有多少青少年在吸加熱菸？數字恐超乎你我想像，107年全球青少年吸菸行為調查中，台灣明明禁用加熱菸，仍不敵青少年好奇心...

台北38.6度、板橋38度！午後局部較大雨勢

中央氣象局觀測資料顯示，今天最高溫出現在台北市台北測站，上午11時23分測得38.6度高溫；台北市社子和新北市板橋也有3...

甲狀腺疾病高危險群 全台最難掛號的醫師請兩種人注意

健保大數據顯示，位於台北市火車站附近的遠東聯合診所，儘管規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，排名全國第八...

健保大數據／甲狀腺疾病治療 全台４大醫療院所

●台大醫院

健保大數據／甲狀腺癌要全切嗎? 台灣全切除率高於美國

在甲狀腺癌治療上，手術是最主要方式。台大醫院雲林分院內科部主任王治元表示，關鍵是第一次開刀，開得越乾淨，後續的問題越單純...

健保大數據／甲狀腺機能低下 可補充激素 抑制結節生長

健康檢查發現甲狀腺內長有腫塊的人為數不少，衛福部健保署統計，全台超過28萬人有甲狀腺結節，檢出異狀著實嚇人，但好在絕大多...

健保大數據／甲狀腺癌 甲狀腺結節 女性為男性3~4倍

藝人李明依四月傳出罹患甲狀腺癌，報導指出她原本有甲狀腺結節，今年健檢發現結節有異狀，後續接受病理檢查確認為惡性甲狀腺癌，...

健保大數據／預防甲狀腺疾病 吃加碘鹽 不需多吃海帶

甲狀腺位於頸部氣管前方，喉部下面，分為左右兩葉，形狀就像一隻蝴蝶，是人體重要的內分泌器官，掌管體內新陳代謝和生長、發育等...

健保大數據／甲狀腺癌發生率上升 死亡率未增加

雖然健保統計顯示，甲狀腺結節和甲狀腺癌的就醫人數近三年逐步增長，但甲狀腺協會理事長、台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師郭錦...

無法人人有獎了！800元客庄旅遊券今晚突破17萬人登記

客委會發行的800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，第一波14萬份的「敬老家庭」組明天截止登記。客委會主委楊長鎮表示，今晚六時...

共享機車未保車體險 「租易賠難」肇事維修費爭議多

共享機車夯，租用方便、租金也便宜，但近來肇事毀損車輛事件頻傳，由於共享機車業者並未投保車體損失險，租用的騎士須承擔為數不小的維修費用，引發爭議。

預約不害怕失智症的未來 醫師建議：趕緊跟家人道歉吧

台灣失智者人數正大步邁向30萬人，桃園長庚醫院失智中心主任徐文俊今天指出，失智症帶給病人和家人全面衡擊，所以，我們最好在...

熱門新聞

山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

三倍券用完「橘色塑膠片」只能扔掉？網曝多重用途：超實用

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

中研院攜手台大／不吸菸卻肺癌 突變特徵找到了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。