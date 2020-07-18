健保大數據／甲狀腺疾病治療 全台４大醫療院所

●台大醫院

台大醫院去年甲狀腺癌手術人數居全國之冠，台大醫院一般外科主治醫師陳坤源，就是專精於甲狀腺外科。陳坤源表示，甲狀腺癌手術要全身麻醉，台大執行的傳統手術占九成，雖會在頸部留下疤痕，但手術比較有效率，雙側全切只要兩小時，手術費也有健保給付，如果使用特殊器械，才需要自費五到六萬。

陳坤源表示，如果在意美觀，也有傷口更小的經口內視鏡甲狀腺手術和達文西機器人手術，不過因為手術時間要四、五個小時且花費更高，僅少數人使用。無論選擇何種手術，甲狀腺手術的頸部傷口癒合快，只要貼好美容膠帶，通常隔天就能碰水。術後一周也鼓勵病人多動，幫助頸部活動度維持正常、減少傷口沾黏。

陳坤源表示，醫學中心外科分工較細，像內分泌外科處理的範圍就包括甲狀腺、副甲狀腺、腎上腺、胰臟。目前台大醫院共有三位一般外科醫師專門做甲狀腺手術。另外，台大醫院有內外科合作的傳統，內外科都有專精甲狀腺疾病的醫師。針對病情較複雜的病人，會先到內科徹底檢查，內科醫師確定開刀對病人有幫助，再轉外科；外科開完刀後，病人還需要長期追蹤，這方面也是內外科一起做。

陳坤源表示，甲狀腺癌病人都會擔心復發，不過甲狀腺癌比較特別的一點是，若術後復發淋巴結轉移，趕快把復發的地方拿掉，大部分病人還能活非常久。

●林口長庚醫院

健保署統計，108年診斷出最多甲狀腺結節的醫院為林口長庚。林口長庚醫院新陳代謝科主任劉鳳炫分析，應與醫院執行超音波、穿刺細胞學檢查，到最後報告判讀都由新陳代謝科醫師執行有關。他也說，有部分甲狀腺結節求診的患者，在他院健檢發現後，改至林口長庚尋求第二意見，多因認為醫學中心儀器較完備。

甲狀腺結節是良性或惡性，一般會透過患者陳述，依據生長的速度、吞嚥、聲音變化、結節硬度、是否固定來做初步判斷。以最惡性的甲狀腺未分化癌而言，生長速度快，一個月內就會腫大，腫塊硬度較硬且較為固定，不會感到疼痛。

劉鳳炫說，多發性的甲狀腺結節多屬良性；若是單側的甲狀腺結節又符合上述狀況，多為癌症。不過有些又硬又會痛的甲狀腺結節，很可能是亞急性甲狀腺炎，該疾病可透過服藥改善，屬於病毒性感染，透過超音波可以確認。

甲狀腺結節的診斷，以超音波、穿刺細胞學檢查為主，劉鳳炫說，林口長庚執行頸部超音波、穿刺都是由醫師執行，對於後續的治療也能及時告知患者，讓患者安心。

傳統甲狀腺手術會在頸部開一道傷口，近年內科引進消融術，針的大小約在10mm以下，傷口小且門診即可手術，不過此為自費手術，仍須由醫師評估後才能執行。

●台北市立聯合醫院

健保大數據分析，108年甲狀腺結節患者治療人數，台北市立聯合醫院高居全國區域醫院之冠。北市聯醫仁愛院區內分泌新陳代謝科主任楊文萍表示，女性患者占了七、八成，但因近年做健檢的人變多，或因一親等有家族史而檢查，男性患者人數較過去多。

楊文萍說，到門診的甲狀結節、甲狀腺癌患者大致有三種，一是自己發現或別人告知甲狀腺腫大，其次是健檢發現異常，第三種就是其他醫療院所轉診來的患者。

衛福部106年癌症登記報告，十大癌症發生人數，甲狀腺癌排名第七，女性甲狀腺癌更高居第四。楊文萍說，甲狀腺結節若為惡性，須手術治療；而良性結節依臨床治療指引，若直徑（含）超過三公分建議開刀，除避免未來細胞突變風險，由於脖子空間有限，結節過大恐壓迫氣管或食道，需積極治療。

不過若是「毒性甲狀腺結節」，除了細胞增生，還會分泌過多甲狀腺素，出現手抖、心悸、體重減輕等症狀，若藥物治療後仍發作，手術和放射性同位素碘131通常是首選治療方法。

楊文萍說，第一次發現甲狀腺結節，若直徑逾一公分，經檢查為良性，建議三個月後追蹤第一次，評估形狀、是否變大，若無惡性變化，半年後追蹤一次，後續定期一年追蹤一次即可。

●遠東聯合診所

這家診所很厲害，一年收治六千多名甲狀腺結節患者，排名全國第八，收治人數多於國內多數醫學中心、區域醫院。關鍵原因為該診所主治醫師為台大醫學院內科名譽教授張天鈞。

健保大數據顯示，遠東聯合診所儘管規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，該診所內科專任主治醫師張天鈞說，「祕訣在於快、專業、用好藥。」雖然張天鈞在台大醫院仍有門診，但以老病友為主，新病人幾乎掛不上號。他在遠東診所開診後，許多患者慕名而來，仍舊滿號。

張天鈞指出，在大醫院看診，病人通常無法在當天完成相關檢查，必須醫師開出檢查單據等待數日或一兩周，才能接受檢查。相較之下，遠東診所機動性較強，只要有需要、有疑慮，當場就可以執行超音波，甚至穿刺檢查，相當有效率，大幅降低等待時間。再者，診所用藥比照醫學中心等級，以原廠藥為主，讓病友安心。

張天鈞強調，女性與老年為甲狀腺疾病高風險族群，女性如果出現月經不規則、懷孕容易流產、胎兒畸型，甚至不孕等問題，務必到院檢查甲狀腺功能。至於老年人的甲狀腺疾病，因症狀不典型，例如皮膚變皺、頭髮稀疏、常打瞌睡等，幾乎都是老人病，以致大部分患者無法即時就醫。

台大醫院一般外科主治醫師陳坤源表示，甲狀腺癌病人都會擔心復發，不過甲狀腺癌比較特別的一點是，若術後復發淋巴結轉移，趕快把復發的地方拿掉，大部分病人存活率還是非常高。

圖／陳坤源提供 遠東聯合診所規模不大，但108年共收治6311名甲狀腺結節患者，該診所內科專任主治醫師張天鈞說，「祕訣在於快、專業、用好藥。」

圖／本報資料照片 林口長庚醫院新陳代謝科主任劉鳳炫分析，林口長庚為甲狀腺患者進行超音波、穿刺細胞學檢查，到最後報告判讀都由新陳代謝科醫師執行。

圖／劉鳳炫提供