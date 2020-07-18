健保大數據／預防甲狀腺疾病 吃加碘鹽 不需多吃海帶

甲狀腺位於頸部氣管前方，喉部下面，分為左右兩葉，形狀就像一隻蝴蝶，是人體重要的內分泌器官，掌管體內新陳代謝和生長、發育等功能。常見的甲狀腺疾病，包括甲狀腺結節、甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下，以及較少發生的甲狀腺癌。

近年隨健檢普及，讓許多不必要治療的甲狀腺結節患者都出現了。台北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科主任翁瑄甫表示，有些患者擔心癌變，要求醫師開刀切除，但可能是不必要的處置。

他說明，甲狀腺主要功能是吸收體內的碘，再生成甲狀腺素，調節體內細胞，一旦甲狀腺完全切除，身體機能將受影響。

當甲狀腺素分泌太多，基礎代謝率加速，交感神經活性增加，就是甲狀腺機能亢進。爬個樓梯氣喘如牛；拿水杯、打電腦，雙手不聽使喚抖個不停；有時突然心悸，心跳狂飆破百。以上都是甲狀腺機能亢進患者可能出現的症狀。還有人吃再多也不會變胖，脾氣變得急躁易怒。

甲狀腺發炎、長結節等都可能導致甲狀腺機能亢進，但最常見的，還是自體免疫問題。親人若有甲狀腺機能亢進，發病機率會比較高。

但有遺傳體質，不代表一定會發病，甲狀腺機能亢進也可說是壓力下的產物。情緒、個性、熬夜等不良生活習慣，也可能誘發。

與甲狀腺機能亢進相反的狀況是甲狀腺機能低下，起因於甲狀腺分泌不足。不同於機能亢進愛找年輕女性，機能低下常發生於銀髮族，65歲以上老人家代謝變慢，甲狀腺功能也會衰退，年齡愈大發生率愈高。

患者會感到嗜睡、畏寒、心跳變慢、無精打采，還會體重增加、水腫、易便祕，情況嚴重，甚至會昏迷。治療時，年齡與嚴重度要合併評估，若情況不嚴重，也可先追蹤暫不治療。

對於甲狀腺疾病的預防，有些人建議調整碘的攝取。翁瑄甫表示，碘過多過少都不行，台灣已在食鹽中添加碘，一般而言，碘的攝取已經非常足夠，民眾無須為了多攝取碘，額外多吃海苔、海帶等高碘食物。不過要提醒的是，近年民眾喜愛嘗鮮購買沒有加碘的進口鹽，要特別注意碘恐攝取不足的問題。

翁瑄甫表示，甲狀腺結節屬於一種亞健康狀態，無須過度擔心，至於甲狀腺癌病例則少之又少。以台北醫學大學附設醫院為例，去年一整年新診斷為甲狀腺癌的病人僅69人，與其他癌症相比，人數並不多。

•保護甲狀腺

拒菸酒 釋壓力 避免內分泌失調

1. 多吃蔬果，飲食均衡，避免吃過度油膩及辛辣的食物。

2. 避免吸菸、喝酒，酒精易干擾甲狀腺素，導致內分泌紊亂。

3. 無論是工作壓力、心理壓力都得適當釋放，避免內分泌失調。