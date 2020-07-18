健保大數據／甲狀腺癌發生率上升 死亡率未增加

雖然健保統計顯示，甲狀腺結節和甲狀腺癌的就醫人數近三年逐步增長，但甲狀腺協會理事長、台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師郭錦松表示，死亡率並未隨著發生率而上升。

郭錦松進一步表示，研究指出，甲狀腺結節的危險因子為輻射暴露與平常碘攝取不足，但台灣輻射量是否有顯著增多尚無直接證據，且政府自民國56年便實施食鹽全面加碘的政策，因此推測逐年上升的人數應與醫學檢驗技術進步以及民眾健康意識提升有關。

他指出，過去常以觸診方式檢查難以早期發現的甲狀腺結節，而現在超音波技術發達，儘管只是小於1公分的結節都很容易被診斷。

台大醫院雲林分院內科部主任王治元也舉例，曾有研究指出韓國的甲狀腺癌發現比率高，主要是因為韓國的乳房篩檢是以超音波篩檢，由於與甲狀腺位置接近、探頭類似，許多醫師會「順便」檢查，發現有問題直接進行穿刺而確診。

台灣因食鹽加碘，國人已無缺碘問題，王治元表示，食鹽加碘後陸續有幾項調查，發現一開始碘營養足夠，且可以看到學童甲狀腺腫的情形下降，但到了民國93年卻出現斷點，男女尿碘往正常偏低的方向下滑。

很大的原因在於台灣於此年加入WTO，開放國外食鹽進口，但卻沒有要求食鹽必須加碘，加上現今國人喜歡購買進口鹽，因此必須正視是否又走回缺碘性甲狀腺腫的問題。

至於甲狀腺結節和甲狀腺癌的就醫人數，女性皆為男性三至四倍，醫界則表示一直以來都呈現差不多的數據。

台北榮總一般外科主治醫師陳瑞裕表示，有研究顯示，甲狀腺細胞上有部分相關的荷爾蒙接受體，使得女性較容易增生結節，若分化較差就可能發展為惡性腫瘤。

甲狀腺結節遍布各年齡層，多數在40歲之後才發現，台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師朱本元分析，應與荷爾蒙變化有關。臨床常見懷孕、停經後，甲狀腺結節生長加快，讓原本摸不太到的結節被發現。

而根據健保署將108年甲狀腺結節和甲狀腺癌的患者以身分證號及生日歸戶後，發現就醫主診斷僅為甲狀腺結節者有27萬8861人，主診斷僅為甲狀腺癌有4萬146人。至於主診斷同時有甲狀腺結節及甲狀腺癌者則為4642人，郭錦松表示與臨床上觀察每年新增的甲狀腺癌病例數相符。或可解釋為約有1.6%的人有甲狀腺結節，再進一步確診為惡性腫瘤。

由於甲狀腺結節多為良性，王治元說，若是沒有壓迫氣管或食道，影像學上未高度懷疑惡性或是穿刺看不到東西，通常建議觀察即可，不一定非開刀不可。

至於甲狀腺癌以乳突癌、濾泡癌為主，乳突癌占七成五、濾泡癌占二成，朱本元說，這兩種皆屬於分化相對良好的癌症。透過手術治療，再採取放射碘殺死殘餘癌細胞，預後都非常好，20年以上的存活率超過九成。

其餘類型非常少見，如未分化癌、髓質癌、Hurthle細胞癌，多與基因有關，除了需要全切除甲狀腺，後續還得接受化療、放療。

甲狀腺癌治療以手術切除為主，至於選擇甲狀腺全切除或是單側切除，王治元說，臨床醫師的判斷扮演重要角色。有些醫師擔心全切後病人若不吃甲狀腺素無法存活，有些醫師則選擇全切手術外加放射碘治療，在後續追蹤上更容易，且較不易復發，因此端看醫師如何與病人溝通，共同決定治療方式。

郭錦松表示，甲狀腺癌若採用全切手術，除了要小心可能傷到聲帶神經以及副甲狀腺外，對病人的生活並未造成太大困擾，只要每天補充甲狀腺素即可，和許多慢性病長期服藥相同。以乳突癌為例，追蹤20年仍有90%的存活率。他笑稱「和糖尿病患者相比，甲狀腺癌恐怕還活得比較久。」