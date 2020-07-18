健保大數據／甲狀腺癌 甲狀腺結節 女性為男性3~4倍

藝人李明依四月傳出罹患甲狀腺癌，報導指出她原本有甲狀腺結節，今年健檢發現結節有異狀，後續接受病理檢查確認為惡性甲狀腺癌，所幸及時切除治療後已無大礙。資深藝人寶媽也曾在臉書上自曝，十多年前曾罹患甲狀腺癌，同樣也是健檢發現，經手術治療已回歸正常生活。

甲狀腺位在頸部氣管前方兩側，製造甲狀腺素，掌管體內新陳代謝，生長及發育，體內幾乎每個器官都受影響。甲狀腺疾病包括甲狀腺結節、甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下及甲狀腺癌等，都是臨床常見疾病，

健保署長李伯璋的太太就曾經因為自體免疫性甲狀腺發炎，引發甲狀腺功能低下，住進加護病房，雖然是三十多年前的事情，但當時花了許多時間找不到病因的心急，李伯璋記憶猶新。

甲狀腺疾病中，最常見的是甲狀腺結節，即腺體中出現腫塊，女性好發，絕大多數甲狀腺結節為良性。許多人擔心甲狀腺結節會變成惡性腫瘤，即甲狀腺癌，甲狀腺結節癌化的機會其實不高，但要追蹤治療。

衛福部健保署統計，近三年甲狀腺癌就醫人數逐年上升，民國106年3萬8006人、民國107年4萬1397人，到了108年達4萬4788人。甲狀腺結節就醫人數也呈逐年上升趨勢，106年就醫總人數為25萬1383人、107年26萬8527人、108年28萬3503人。

不論是甲狀腺結節或甲狀腺癌，患者年齡層以50歲到59歲最多，女性皆遠多於男性，近三年統計，甲狀腺結節女性就醫人數為男性4倍、甲狀腺癌約為3.7倍。

雖然甲狀腺結節癌化機會不高，但通常對結節形態有疑慮時，會進一步進行甲狀腺穿刺，評估為良性或惡性。以108年的數據來看，甲狀腺癌和甲狀腺結節進行甲狀腺穿刺檢查件數，分別為1526件及8萬6216件，甲狀腺結節穿刺人數較多。李伯璋解釋，這主要是因為通常在發現甲狀腺結節後，會進行穿刺檢查。

統計顯示，108年甲狀腺結節就診集中於醫學中心和區域醫院，就醫人數和件數相差不大，但醫學中心略多。甲狀腺癌就診則以醫學中心為主，就醫人數為2萬9463人、件數24萬8971件；區域醫院就診人數和件數則約醫學中心的半數，顯見相較於甲狀腺結節，甲狀腺癌患者多集中於醫學中心就醫。

李伯璋表示，甲狀腺癌術後尚需進行其他治療及追蹤，醫學中心有較完整團隊。但若結節是良性，且未影響氣管或食道，不一定要切除，且甲狀腺切除是非常普遍的手術，難度不高。

說到甲狀腺切除手術，如今是腎臟移植專家的李伯璋提及自己年輕時「跑江湖」的經驗，他曾協助坊間醫院開過非常多甲狀腺手術。他表示，手術雖然簡單，還是有許多「眉角」要注意，例如咽喉部位有許多神經，得注意不可傷到，避免患者聲音沙啞。

另外，術後血腫是常見的合併症，李伯璋表示，由於甲狀腺手術的傷口在裡頭，一旦血腫，血塊壓迫呼吸道，患者有窒息的危險，此時應畫破手術傷口，讓血液流出，再讓患者進手術室，重新縫合。

108年甲狀腺結節與甲狀腺癌年齡層統計

圖/元氣周報製表 108年甲狀腺癌及結節就醫人數

圖/元氣周報製表