健保大數據／甲狀腺機能低下 可補充激素 抑制結節生長

健康檢查發現甲狀腺內長有腫塊的人為數不少，衛福部健保署統計，全台超過28萬人有甲狀腺結節，檢出異狀著實嚇人，但好在絕大多數結節屬於良性。

醫師表示，良性結節每年定期追蹤檢查即可，其中甲狀腺功能低下者建議使用甲狀腺激素來抑制結節生長，其餘人用藥效果似乎不明顯，經醫師評估需要再用即可。

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家宸表示，宛若蝴蝶形狀的甲狀腺會分泌甲狀腺素來調控代謝，因此影響全身器官運作。這個部位可能因不明原因長出腫塊，良性腫塊稱作甲狀腺結節，惡性稱作甲狀腺癌。

甲狀腺結節真正的發生原因未明，但遺傳、體質、居住地區、飲水、食物皆可能是影響因素。張家宸表示，出現一個結節叫單一結節，出現一個以上就是多發性結節，相較於多發性結節，單一結節較容易是惡性。

台北榮總甲狀腺醫學中心主任陳瑞裕表示，一般健檢會抽血檢測血中甲狀腺素（freeT4）或甲促素（TSH）來判斷腺體功能是否正常。如果懷疑有腫瘤，會進一步作超音波檢查；血液與影像檢查結果合併評估仍有疑慮，則會針對可疑的甲狀腺結節進行穿刺，取出其中細胞進行分析。

所謂可疑的結節，是指形狀較不規則、發生鈣化，或大小直徑在1.5到2公分以上等特徵異常的腫塊。不過腫塊要是大至4公分以上，穿刺時有可能剛好沒刺中癌細胞而未揪出癌症，因此醫師在臨床上看到過大結節，有可能直接透過手術取下化驗。

甲狀腺協會理事長、台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師郭錦松說，在臨床上對於甲狀腺結節的處理，通常先評估其大小、形狀等特徵，判斷需不需要做細針穿刺細胞學檢查，以確認是否為惡性，如果是單純性囊腫，惡性機率相對較低，可以先觀察。

但是儘管做了穿刺檢查，僅有乳突癌可較明確辨識，若為濾泡類型腫瘤則難以判定是否為惡性，因此會與患者討論繼續觀察或直接切除，以絕後患。

甲狀腺結節未必會發展成癌症，衛福部健保署統計，去年度全台因甲狀腺結節就醫的人口有28萬3千多人，每年大約增加1萬多人；每年新增的甲狀腺癌患者則是3千多人，107年與108年剛好均增加3391人。

陳瑞裕說，甲狀腺結節即使發展成癌，以最常見的乳突癌與濾泡癌來說，其惡性腫瘤長得慢、侵犯性低、預後較佳，第一期到第三期的十年存活率高達九成，第四期則為五成左右。

良性的甲狀腺結節需要定期追蹤，一般建議，每年回診進行一次超音波檢查，經醫師評估較可能癌化者可半年回診一次。過程中可使用甲狀腺激素來抑制促甲狀腺素與結節生長，不過只有抽血促甲狀腺素較高或甲狀腺機能低下者使用較有效，其他有結節民眾的用藥效果並不明顯，經醫師評估需要再用即可。

張家宸也說，由於並非所有患者用藥有效，因此臨床上會治療約六個月來觀察患者用藥反應，再決定是否持續使用甲狀腺素。

近年甲狀腺癌的治療上出現兩種標靶藥物，分別是含有SORAFENIB、LENVATINIB的產品。甲狀腺全切除但體內還有惡性腫瘤、淋巴復發或遠端轉移而無法開刀、放射碘治療無效等情形的患者可考慮使用，我國健保也針對這群人進行給付。