無法人人有獎了！800元客庄旅遊券今晚突破17萬人登記

客委會發行的800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，第一波14萬份的「敬老家庭」組明天截止登記。客委會主委楊長鎮表示，今晚六時的登記人數已來到 17萬1千人，確定無法人人有獎，20日將抽籤決定14萬名幸運得主，下午五時前公告得主。

「浪漫客庄旅遊券」第一波登記限定「敬老家庭」，年輕人必須和65歲以上長輩相揪登記、還必須取得身分證上傳，登錄手續較其他振興券麻煩。楊長鎮表示，此舉用意是讓年輕人照顧對網路陌生的銀髮族，並促進青銀世代之間的感情。

第二波的「個人登錄」同樣是14萬份800元電子券，不限年齡。22日上午9時起登記，26日23:59分截止。27日下午五時前公告抽籤結果。

●凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎，抽中者即可獲得800元「客庄電子旅遊券」，一人一機限領取一次。有「浪漫客庄旅遊券」的民眾，自8月1日起可至全台11個縣市70個客家文化重點發展區、計超過4000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開票券掃描QR code，消費每滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。