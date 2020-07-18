歐盟贈1萬劑牛結節疹疫苗 22日運達我國

金門牛隻爆發牛結節疹疫情，農委會今天表示，已訂購1萬劑牛結節疹疫苗，另透過世界動物衛生組織（OIE）緊急聯繫歐盟，歐盟同意捐助我國約1萬劑疫苗，22日下午抵達台灣。截至目前有45座牧場出現牛結節疹症狀，今天再撲殺10頭，總計已撲殺122頭牛並進行焚化銷毀。

農委會表示，行政院已指示交通部、財政部、國防部全力配合，當疫苗一運達，就以專機送往金門。另也要求金門和本島之間往返飛機、船艦、漁船或相關海巡等載具應徹底做到撲滅蚊蠅等措施。

農委會也說，將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施，防止疫情發生及擴散。

農委會呼籲，國內養牛業者應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件的業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予撲殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。