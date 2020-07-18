台國高中生加熱菸使用高於美 醫憂菸害欠宣導

加熱菸在法律灰色地點，但有研究發現，台灣國高中生加熱菸使用率比美國高。醫師郭斐然說，男性、年級較高、零用錢較多、父母教育程度較低等學生，較易使用加熱菸。

董氏基金會日前發布新聞稿指出，2018年台灣全球青少年吸菸行為調查（Global Youth Tobacco Survey,GYTS）中，台灣有2.33%的國高中生使用加熱菸，比美國青少年加熱菸使用率為1.6%高。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，台灣2018年全球青少年吸菸行為調查指出，7-12年級的國高中學生使用紙菸比率為5.65%、電子菸2.74%、加熱菸2.33%。

在多變項分析中，男性、年級較高、零用錢較多、父母教育程度較低、父母吸菸、好友吸菸、取得免費菸品、暴露菸品廣告等學生，有較高比率使用加熱菸。

郭斐然說，研究發現，參加菸害課程與較低的紙菸及電子菸使用率相關，但與加熱菸使用率沒有顯著相關，這顯示台灣菸害教育缺乏對加熱菸危害的宣導。

郭斐然也表示，美國最新研究發現，2019年6-12年級的青少年有12.8%知道加熱菸，2.4%曾經使用加熱菸，1.6%目前使用加熱菸，與成年人資料相比（分別為12.4%、2.4%、1.1%），青少年使用情形與成人相近，並未如菸商所稱加熱菸不會吸引青少年。

多變項分析顯示，青少年使用加熱菸者中，43%還使用紙菸，75%也使用電子菸，顯示雙重及多重使用的情形嚴重。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣研究顯示，青少年加熱菸使用率已接近電子菸，與已開放加熱菸的韓國不相上下，甚至比用加熱菸行銷全球的美國還高。

林清麗認為，台灣應明文禁止加熱菸，但青少年已有這麼高的使用率，且從美國的調查證實青少年雙重及多重菸品使用情況嚴重，台灣政府不應再拖延，應速修「菸害防制法」，確實全面禁止電子菸及加熱菸，且加強電子菸、加熱菸等新型菸品危害教育，更應針對網路與社交媒體平台，防制所有菸品廣告與促銷與贊助。