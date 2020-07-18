吃維生素B2可防偏頭痛 臨床指引釐清止痛成見

考科藍台灣研究中心今天公布實證疼痛臨床照護指引，釐清常見的止痛錯誤觀念，也建議偏頭痛時冰敷頭頸部20至30分鐘以緩解疼痛，連續3個月每天服用400毫克維生素B2則可預防偏頭痛。

考科藍台灣研究中心與台灣護理學會合作，採用GRADE實證臨床指引發展系統，編撰實證疼痛臨床照護指引，並在下午舉行權益關係人會議討論符合實務需求的照護模式。

計畫主持人、考科藍台灣研究中心執行長陳可欣接受中央社記者採訪時表示，痛苦是每個人都無法忽視的問題，也沒有病人應該忍受痛苦折磨。推動臨床照護指引是希望改變醫護人員、民眾的印象，疼痛不需要忍耐，可透過好的藥物、照護方式改善。

關於止痛的成見，陳可欣說，很多癌末病人在最後一段時日很需要止痛，但不只家屬、甚至連醫護都有錯誤觀念，認為止痛鴉片類藥物用多了會上癮。此外，研究顯示，超過7成術後病人會出現急性疼痛，但也不少人誤認用了止痛藥會延緩復元，都是沒有根據的謠言。

實證疼痛臨床照護指引針對成人及兒童急性疼痛照護、成人慢性下背痛照護、成人及兒童癌症疼痛照護等。

有關成人急性疼痛，成功大學護理系教授許玉雲表示，根據世界衛生組織研究統計，偏頭痛是導致50歲以下失能、殘疾的首要原因。指引建議，每日服用維生素B2（核黃素）400毫克連續3個月，可有效預防偏頭痛。當偏頭痛發作時，建議冰敷頭頸部20至30分鐘，或在醫護人員指導下進行頭、頸、肩或腳底按摩以緩解疼痛。

陳可欣說，兒童的疼痛問題應該被正視，臨床觀察，有些住院或需長期治療的孩子因害怕打針，被家長拖著進治療室，結果產生心理創傷，後續尿床長達數週。如果妥善處理兒童疼痛，有助身心發展。

指引建議，面對不願配合打針的兒童，轉移注意力會是一個很好的方式，不管是播放兒童感興趣的影片、聆聽兒童喜愛的音樂、看萬花筒、圖卡或是吹泡泡或氣球，都可有助減輕疼痛。

此外，不少人有慢性下背疼痛問題，慈濟科技大學長期照護研究所所長宋惠娟團隊建議，可透過按摩療法或搭配皮拉提斯等運動協助肌肉放鬆。

但陳可欣也說，身體疼痛問題應該找出原因，如有些下背疼痛是因為脊椎脫位，卻貿然按摩、整脊，結果下背瘀青一片、疼痛也不能緩解。應與醫師或照護團隊討論，找出最有效的解痛方法。

陳可欣說，鴉片類藥物不如想像中恐怖，謹慎使用，它是最有效的止痛藥。輔大醫院藥劑部劉人瑋副主任團隊以實證醫學方法統整現有最佳科學證據，指出鴉片類止痛藥確實能有效改善成人癌症相關疼痛。此外，醫師處方的吩坦尼（fentanyl）貼片的效果比口服嗎啡更好。