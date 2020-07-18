預約不害怕失智症的未來 醫師建議：趕緊跟家人道歉吧

台灣失智者人數正大步邁向30萬人，桃園長庚醫院失智中心主任徐文俊今天指出，失智症帶給病人和家人全面衡擊，所以，我們最好在未失智之前，就將該處理的事情，從與家人的關係到財務等，預為安排，「該道歉的就應該道歉」，不要等到失智之後，變得更難面對。

以推動失智友善社區為主要任務的瑞智社會福利基金會今舉辦感恩禮拜。士林靈糧堂牧師劉群茂說，靈糧堂體系的日照中心等長照據點，在全台已超過20個。但廿年前，教會根本不知何為社區長照服務，完全本於信仰、本於服務社區的傻勁，由家庭主婦為骨幹起步，沒想到發展至今成為國內長照界重要品牌。

不過，雖然堅信只要出於對社會的愛，假以時日「必甚發達」，但劉群茂坦言，以家庭式照顧失智長者的團體家屋，成本之高，外界難以想像。

立委吳玉琴回應，確實要有在曠野開道路、在沙漠開江河的信心，才有可能打造出讓長者有尊嚴的長照服務。她已向即將轉任衛福部政務次長的薛瑞元反映，將設在社區最多只照顧18位長者的團體家屋，視為有錢有勢的長照「機構」而不予補助，是昧於現實的作法。

她說明，團體家屋設於社區，讓老人能就近得到24小時的照養，很值得鼓勵。但因政府不支持，全台目前才十二、三家，受惠的家庭非常少。

徐文俊說，預估全台的失智人口已近30萬，到2030年大約有46萬人；而失智症帶來的衝擊，對病人或家人都是全面性的，甚至慘痛的，包括家屬間的誤解，到財務糾紛及照顧悲劇。尤其這幾年，年輕型失智症者快速成長，對家人來說，比老年失智更棘手。

徐文俊建議，與其害怕失智症，不如應更瞭解失智症並預為因應，及早診斷，不單為早期治療，還可幫助我們了解疾病和罹病的家人的處境。他建議，每個人都應思考，在自己有朝一日可能失智前，預為安排生活的各個面向。

徐文俊建議，這些安排不僅限於財務等具體事務，還有個人的情緒習慣及關係。因為失智可能會降低或奪走原來的能力，或改變個性。不要再推遲該做的事，例如該道歉的請快道歉，並早早學習以愛和親友相處。如此，都將大大有助於萬一失智之後與家人的相處，甚至減輕家人照顧壓力。

推而廣之，徐文俊說，瑞智基金會努力推動，預約一個不害怕失智症的未來，希望那時，所有的失智者在社區都能得到接納和關懷，家人則可以放心外出上學上班。