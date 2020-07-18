快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預約不害怕失智症的未來 醫師建議：趕緊跟家人道歉吧

聯合報 / 記者吳貞瑩／台北即時報導
失智者和家屬合組的甘泉咖啡坊詩班今天表演詩歌，演出精彩，許多觀眾說分不出誰是失智者，誰是家屬。 記者吳貞瑩／攝影
失智者和家屬合組的甘泉咖啡坊詩班今天表演詩歌，演出精彩，許多觀眾說分不出誰是失智者，誰是家屬。 記者吳貞瑩／攝影

台灣失智者人數正大步邁向30萬人，桃園長庚醫院失智中心主任徐文俊今天指出，失智症帶給病人和家人全面衡擊，所以，我們最好在未失智之前，就將該處理的事情，從與家人的關係到財務等，預為安排，「該道歉的就應該道歉」，不要等到失智之後，變得更難面對。

以推動失智友善社區為主要任務的瑞智社會福利基金會今舉辦感恩禮拜。士林靈糧堂牧師劉群茂說，靈糧堂體系的日照中心等長照據點，在全台已超過20個。但廿年前，教會根本不知何為社區長照服務，完全本於信仰、本於服務社區的傻勁，由家庭主婦為骨幹起步，沒想到發展至今成為國內長照界重要品牌。

不過，雖然堅信只要出於對社會的愛，假以時日「必甚發達」，但劉群茂坦言，以家庭式照顧失智長者的團體家屋，成本之高，外界難以想像。

立委吳玉琴回應，確實要有在曠野開道路、在沙漠開江河的信心，才有可能打造出讓長者有尊嚴的長照服務。她已向即將轉任衛福部政務次長的薛瑞元反映，將設在社區最多只照顧18位長者的團體家屋，視為有錢有勢的長照「機構」而不予補助，是昧於現實的作法。

她說明，團體家屋設於社區，讓老人能就近得到24小時的照養，很值得鼓勵。但因政府不支持，全台目前才十二、三家，受惠的家庭非常少。

徐文俊說，預估全台的失智人口已近30萬，到2030年大約有46萬人；而失智症帶來的衝擊，對病人或家人都是全面性的，甚至慘痛的，包括家屬間的誤解，到財務糾紛及照顧悲劇。尤其這幾年，年輕型失智症者快速成長，對家人來說，比老年失智更棘手。

徐文俊建議，與其害怕失智症，不如應更瞭解失智症並預為因應，及早診斷，不單為早期治療，還可幫助我們了解疾病和罹病的家人的處境。他建議，每個人都應思考，在自己有朝一日可能失智前，預為安排生活的各個面向。

徐文俊建議，這些安排不僅限於財務等具體事務，還有個人的情緒習慣及關係。因為失智可能會降低或奪走原來的能力，或改變個性。不要再推遲該做的事，例如該道歉的請快道歉，並早早學習以愛和親友相處。如此，都將大大有助於萬一失智之後與家人的相處，甚至減輕家人照顧壓力。

推而廣之，徐文俊說，瑞智基金會努力推動，預約一個不害怕失智症的未來，希望那時，所有的失智者在社區都能得到接納和關懷，家人則可以放心外出上學上班。

失智症 長照

延伸閱讀

「三養」延緩失智 9旬婦分享祕訣

護3萬失智者 台中愛憶軍團成軍

影／失智者走失怎麼辦？愛憶軍團成立快來「看問留撥」

龍潭圖館AR、音樂探索失智 鄭文燦：桃園上萬長者失智

相關新聞

超美趕韓！ 台禁加熱菸不敵青少年玩心使用率飆至2.3％

台灣有多少青少年在吸加熱菸？數字恐超乎你我想像，107年全球青少年吸菸行為調查中，台灣明明禁用加熱菸，仍不敵青少年好奇心...

台北38.6度、板橋38度！午後局部較大雨勢

中央氣象局觀測資料顯示，今天最高溫出現在台北市台北測站，上午11時23分測得38.6度高溫；台北市社子和新北市板橋也有3...

悶壞了！「旅遊花錢不手軟」 3大台灣國旅趨勢出爐

盛夏腳步漸近，報復性旅遊湧現，約有6成台灣民眾迫不及待想要出遊解悶，根據Agoda的GoLocal國旅調查，「台灣」的旅...

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

今天上午，不少民眾抬頭即看見日暈、幻日環美景，宜蘭氣象站主任陳高鋤甚至在宜蘭站測風鐵塔拍到絕美幻日環。對此，中央氣象局說...

預約不害怕失智症的未來 醫師建議：趕緊跟家人道歉吧

台灣失智者人數正大步邁向30萬人，桃園長庚醫院失智中心主任徐文俊今天指出，失智症帶給病人和家人全面衡擊，所以，我們最好在...

三浦春馬逝世粉絲淚崩 心理師：鐵粉別把情緒藏起來

日本男星三浦春馬今驚傳在自家住宅身亡，根據日媒報導，初步判定他是輕生，消息一出讓許多喜愛他的粉絲難過到崩潰，短期要不傷心...

新住民全球新聞網5周年 移民署邀6國新住民闖關畫米粉

移民署「新住民全球新聞網」及臉書專頁「Taiwan我來了」滿5周年，為讓更多新住民善用網路資源，移民署今天與宜蘭縣宜萱婦...

101景觀台變身高空茶園 邀民眾動手做在地茶產品

農委會與台北101大樓合作，即日起到11月2日在101大樓89樓景觀台舉辦「茶與果的高空對話」特展，邀民眾上樓體驗品茗教...

天熱戶外活動小孩喊渴不想走 可能是中暑警訊

在景點常聽到小孩大叫「好熱、好渴，不走了」，家長常以為是耍性子。醫師王士豪說，炎熱天氣下活動，口渴、頭昏、走不動是中暑警...

逛展免費吃特產！夏季旅展宜蘭館「十大好物」全登場

夏季旅展昨日開展，今天是假日第一天，現場湧進大批民眾，除了搶購優惠餐券、住宿券，往年以「展」為主的各縣市政府主題館，今年...

柯P建議高鐵延伸宜蘭 林佳龍感謝柯支持延伸的構想

交通部長林佳龍今天抵雲林視察山區交通，被詢及十九歲以下遊樂區補助經費將斷炊，及今天柯P到宜蘭塞車嚴重，建議高鐵延伸到宜蘭...

高溫炎熱天氣持續 吳聖宇：因異常穩定的太平洋高壓

連日天氣高溫炎熱。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，受到異常穩定的太平洋高壓影響，台灣連續多天的高溫炎熱天氣仍在持續，其...

熱門新聞

山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

三倍券用完「橘色塑膠片」只能扔掉？網曝多重用途：超實用

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

中研院攜手台大／不吸菸卻肺癌 突變特徵找到了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。