超美趕韓！ 台禁加熱菸不敵青少年玩心使用率飆至2.3％

台灣有多少青少年在吸加熱菸？數字恐超乎你我想像，107年全球青少年吸菸行為調查中，台灣明明禁用加熱菸，仍不敵青少年好奇心，國高中生使用率高達2.33%，不僅與已開放加熱菸的韓國不相上下，甚至比美國青少年加熱菸使用率1.6%更高。

台灣國、高中學生使用紙菸比率為5.65%、電子煙為2.74%、加熱菸為2.33%，尤以男性、年級較高、零用錢較多、父母好友吸菸等學生，有較高比使用加熱菸。青少年對新型菸品的好奇心正重挫各國菸防效果，美國最新研究發現，青少年加熱菸使用情形已追上成人使用率。

衛福部國健署今年五月提出「菸害防制法」修正草案首將「類菸品」入法，全面禁止電子煙，但「加熱菸」定位不明，署長王英偉說，「不贊成任何菸品進來是我們的原則」目前仍在意見收集，希望最快本月定調，盡力爭取該草案進入立法院下個會期優先法案，保護青少年健康權。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，並非如菸商所稱加熱菸不會吸引青少年，甚至加熱菸青少年使用者中，多達75%會同時抽電子煙、雙重使用紙菸者也有43%，依菸商公開資料顯示，電子煙有害物質達41種，加熱菸更高達62種。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣禁止加熱菸，但青少年已有這麼高的使用率，政府不應再拖延，必須速修「菸害防制法」確實全面禁止電子煙及加熱菸；同時加強電子煙、加熱菸等新型菸品危害教育，針對網路與社交媒體，防制菸品廣告促銷贊助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康