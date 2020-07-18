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101景觀台變身高空茶園 邀民眾動手做在地茶產品

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
農委會與台北101大樓合作，即日起到11月2日在101大樓89樓景觀台舉辦「茶與果的高空對話」特展。圖／農委會提供
農委會與台北101大樓合作，即日起到11月2日在101大樓89樓景觀台舉辦「茶與果的高空對話」特展。圖／農委會提供

農委會與台北101大樓合作，即日起到11月2日在101大樓89樓景觀台舉辦「茶與果的高空對話」特展，邀民眾上樓體驗品茗教學、手搖調飲、茶樹植栽、茶枕頭、茶樹精油、茶葉布球等手作活動，認識在地茶。主辦單位每周六也邀水果達人與民眾互動，教導台灣八大特色水果小知識。

農委會農糧署表示，台灣自然環境優異、製茶技術好，各茶區產製出不同風味的地方特色茶品，比如北部茶區碧螺春綠茶、包種茶及鐵觀音茶、桃竹苗茶區東方美人茶、中部茶區凍頂烏龍茶與日月潭紅茶、南部高山烏龍茶，以及花東地區紅烏龍茶等，都是外銷主力。台灣水果種類也豐富，一年四季都可以品嚐到鮮甜可口、新鮮安全且營養價值高的水果。

農委會說，這次高空展覽以台灣童謠「火金姑（螢火蟲）」為主題，將茶與水果兩大元素串起來，並以歌詞裡「來食茶」呈現台灣人喝茶習慣與奉茶傳統，點出我國歷史悠久的特色水果。

農委會表示，101大樓5樓也設置現代化茶屋與茶席空間展現茶工藝美學，並於茶屋後方簡介說明28家亮點茶莊及八種特色水果，讓遊客對台灣特色茶、茶服務體驗及水果產區、產期有初步認識。

農委會 台灣人

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