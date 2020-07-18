台北38.6度、板橋38度！午後局部較大雨勢

中央氣象局觀測資料顯示，今天最高溫出現在台北市台北測站，上午11時23分測得38.6度高溫；台北市社子和新北市板橋也有38.0度，新北市新店37.9度、南投縣南投服務區37.8度。

中央氣象局今天下午發布17縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台北市、新北市地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

花蓮縣、台東縣縱谷，新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市地區、嘉義市地區，桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央氣象局說，今、明兩天西南風影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，今天午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨；今、明兩天苗栗以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風。

今天東南部地區有焚風發生的機率。

●今天高溫排行

排行／測站／時間

1.台北 (台北市)38.60 7/18 11:23

2.社子 (台北市)38.00 7/18 11:20

3.板橋 (新北市)38.00 7/18 12:07

4.新店 (新北市)37.90 7/18 12:40

5.南投服務區 (南投縣)37.80 7/18 12:00

6.大安森林 (台北市)37.40 7/18 12:36

7.中和 (新北市)37.30 7/18 11:40

8.內湖 (台北市)37.30 7/18 12:00

9.松山 (台北市)37.30 7/18 12:00

10.雲林分場 (雲林縣)37.20 7/18 12:41