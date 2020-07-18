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天熱戶外活動小孩喊渴不想走 可能是中暑警訊

中央社 / 台北18日電

在景點常聽到小孩大叫「好熱、好渴，不走了」，家長常以為是耍性子。醫師王士豪說，炎熱天氣下活動，口渴、頭昏、走不動是中暑警訊，尤其小孩更容易中暑，應循序補充水分及鹽分。

台灣野外地區緊急救護協會理事長、急診醫師王士豪日前到知名景點象鼻岩出遊，當天天氣很熱，體感溫度近44度。他觀察到2個家庭，家長帶著約幼兒園大班至國小一年級的孩子，大人全身遮陽、撐著陽傘，小孩則是短褲短袖、沒有任何遮陽。

王士豪當時聽到，一個小孩走到哭，一邊喊著口很渴、沒辦法走，走不動了；但大人硬扯著手要求繼續走。另一個家庭的孩子也喊著「好熱、好累，好渴，不想走了」，身旁的人則堅定鼓勵「加油，快到了」。

看在王士豪眼裡，這其實是危險訊號。王士豪說，中暑的初期症狀可能只是頭昏、口很渴、手腳無力、走不動、躁動不安、脾氣暴躁。但如果一旦進展到昏迷，死亡率就大大上升。

王士豪說，人體的蓄熱及散熱，不管是輻射或是汗水蒸發，主要都是依靠面積很大的皮膚。只要在氣溫高於攝氏36度環境下激烈活動，又加上缺水、散熱不良，人體的體溫，會因為吸熱遠大於散熱，溫度愈來愈高。必須適度休息、確實遮陽或是補充水分，以免中暑或熱衰竭致命。

身體表面積占身體比例愈大的人，如愈小的小孩，因體表面積占身體比例較大，且新陳代謝效率比大人高，體內產熱較快。如果氣溫愈高（體外吸熱多），愈激烈運動（體內產熱多），飲水不足（汗水不足散熱減少），會直接導致身體的蓄熱遠遠大於散熱，小孩比成年人更容易發生中暑。

預防之道，王士豪說，氣溫高於36度就不要出門激烈活動、室內要打開冷氣；在豔陽下活動要避免陽光直射皮膚，戴帽、撐傘、薄長袖都可有效降溫；高溫下活動要適時休息，只要活動15至30分鐘，或身體覺得有任何不適、覺得口渴，就要找遮陽處休息並補充水分，直到身體不適消失為止。

補充水分也有訣竅，王士豪表示，建議戶外活動前，先喝300至500c.c.水，每15至30分鐘休息時，再補充300c.c.水。因此高溫下戶外活動，3小時內的行程，身上至少要準備容器攜帶2公升的飲用水。但切記飲水循序漸進，不能一下子猛灌好幾公升，以免水中毒。除了補水，也要補充鹽分，鹹餅乾是最方便的幫手。

王士豪說，注意身體是否已經飲水充足的指標，只要身體還有流汗，甚至全身汗流浹背，且還會想尿尿，且尿液顏色為透明無色或淺黃，代表喝水充足。相反的，若高溫環境下，一點汗都沒有，尿液顏色非常深，甚至完全沒有尿液，那代表飲水不夠，很危險。

中暑 高溫

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