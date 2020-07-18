快訊

抬頭就有絕美「幻日環」 氣象局：全台今天都有機會看到

悶壞了！「旅遊花錢不手軟」 3大台灣國旅趨勢出爐

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
調查發現，四到五星高級飯店最熱門。圖為湖悅景觀飯店。圖／Agoda提供
調查發現，四到五星高級飯店最熱門。圖為湖悅景觀飯店。圖／Agoda提供

盛夏腳步漸近，報復性旅遊湧現，約有6成台灣民眾迫不及待想要出遊解悶，根據Agoda的GoLocal國旅調查，「台灣」的旅遊渴望度位居全球第三名，僅次於越南（87％）和印尼（78％），未來一年內，最受國人喜愛的6大地點分別為花蓮、墾丁、台北、台南、台中和宜蘭。

新冠肺炎疫情也改變了人們的旅行喜好，Agoda調查，未來一年內，全球約有65%的旅客想在國內旅遊，僅有35%的旅客渴望飛出國，相較之下，台灣旅客則是對國際旅遊復甦感到最樂觀的一群，約有51%的台灣旅客想出國旅遊。

旅遊業者也觀察到「3大台灣國旅趨勢」，一是「4小時以內車程最理想」，Agoda調查發現，57%的台灣旅客最能接受3到4個小時以內的車程，近年流行「輕旅行」，離開熟悉的城市就能轉換心情，但也有20%的台灣民眾願意乘車5到8小時，到更遠的地方旅遊並嘗試新事物；交通工具的部分，50%的民眾選擇搭飛機，30%的人喜歡悠閒自駕遊。

二是「戶外踏青漸成國人首選」，調查指出，前三大熱門景點類別為大自然（35％）、海灘（24%）和城市（22%）。三為「旅遊花錢不手軟，四到五星高級飯店最熱門」，台灣旅客住宿首選四到五星級的高級飯店，其次是度假村，最受旅客歡迎的飯店設施則為室內娛樂設施、私人廚房和泳池。

響應國旅回溫，數位旅遊平台Agoda也加碼推出GoLocal優惠方案75折起。

Agoda以GoLocal優惠挺國旅。圖／Agoda提供
Agoda以GoLocal優惠挺國旅。圖／Agoda提供

出國

延伸閱讀

東京增293例創新高 安倍政策髮夾彎 國旅排除東京

度假飯店 大啖國旅商機

樂齡商機大 結合長照險 保單變租金

畫中有話／超前部署？後知後覺？

相關新聞

悶壞了！「旅遊花錢不手軟」 3大台灣國旅趨勢出爐

盛夏腳步漸近，報復性旅遊湧現，約有6成台灣民眾迫不及待想要出遊解悶，根據Agoda的GoLocal國旅調查，「台灣」的旅...

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

今天上午，不少民眾抬頭即看見日暈、幻日環美景，宜蘭氣象站主任陳高鋤甚至在宜蘭站測風鐵塔拍到絕美幻日環。對此，中央氣象局說...

逛展免費吃特產！夏季旅展宜蘭館「十大好物」全登場

夏季旅展昨日開展，今天是假日第一天，現場湧進大批民眾，除了搶購優惠餐券、住宿券，往年以「展」為主的各縣市政府主題館，今年...

柯P建議高鐵延伸宜蘭 林佳龍感謝柯支持延伸的構想

交通部長林佳龍今天抵雲林視察山區交通，被詢及十九歲以下遊樂區補助經費將斷炊，及今天柯P到宜蘭塞車嚴重，建議高鐵延伸到宜蘭...

高溫炎熱天氣持續 吳聖宇：因異常穩定的太平洋高壓

連日天氣高溫炎熱。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，受到異常穩定的太平洋高壓影響，台灣連續多天的高溫炎熱天氣仍在持續，其...

氣象局發布16縣市高溫資訊 鄭明典：避免太陽直曬

今天依舊是高溫炎熱的天氣，東南部地區有焚風發生的機率。中央氣象局今天上午發布16縣市高溫資訊，氣象局長鄭明典在臉書表示，...

今天起至下周五晴朗酷熱 吳德榮：午後局部雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣晴朗酷熱；各地區最高溫大約在36、37度...

中研院攜手台大／不吸菸卻肺癌 突變特徵找到了

吸菸一直被視為是肺癌最主要的危險因子，但台灣不吸菸的肺癌患者卻逾半數，學界一直找不出原因。中研院化學研究所長陳玉如與台大...

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

中研院與台大醫院等團隊合作，發現不吸菸肺癌患者最主要的致病原因為體內「APOBEC突變」，雖有待發現突變原因，但中研院將...

科普好健康／環境荷爾蒙 藏在想不到的地方

環境荷爾蒙充斥於日常生活的用品，如塑膠製品、保養化妝品、清潔劑原料、殺蟲滅菌劑甚至醫療器材。人們可能經由多種途徑接觸到環...

愛肝達人站／肝癌醫療進步 病患延年不是夢

弟子去探望病危的師父。

熟男排尿障礙及早治療 錯過用藥只能開刀

攝護腺肥大引起排尿困難，是50歲以上男性的惱人問題。美國統計，排尿障礙是年長男性前三大就診的原因，亞洲男性常輕忽這些症狀...

熱門新聞

山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

華泰名品城5米飛機打造出國感 新光影城單日狂吸7萬人

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

遊樂園補助不喊卡！林佳龍臉書再承諾：保證舉辦到8月31日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。