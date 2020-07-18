悶壞了！「旅遊花錢不手軟」 3大台灣國旅趨勢出爐

盛夏腳步漸近，報復性旅遊湧現，約有6成台灣民眾迫不及待想要出遊解悶，根據Agoda的GoLocal國旅調查，「台灣」的旅遊渴望度位居全球第三名，僅次於越南（87％）和印尼（78％），未來一年內，最受國人喜愛的6大地點分別為花蓮、墾丁、台北、台南、台中和宜蘭。

新冠肺炎疫情也改變了人們的旅行喜好，Agoda調查，未來一年內，全球約有65%的旅客想在國內旅遊，僅有35%的旅客渴望飛出國，相較之下，台灣旅客則是對國際旅遊復甦感到最樂觀的一群，約有51%的台灣旅客想出國旅遊。

旅遊業者也觀察到「3大台灣國旅趨勢」，一是「4小時以內車程最理想」，Agoda調查發現，57%的台灣旅客最能接受3到4個小時以內的車程，近年流行「輕旅行」，離開熟悉的城市就能轉換心情，但也有20%的台灣民眾願意乘車5到8小時，到更遠的地方旅遊並嘗試新事物；交通工具的部分，50%的民眾選擇搭飛機，30%的人喜歡悠閒自駕遊。

二是「戶外踏青漸成國人首選」，調查指出，前三大熱門景點類別為大自然（35％）、海灘（24%）和城市（22%）。三為「旅遊花錢不手軟，四到五星高級飯店最熱門」，台灣旅客住宿首選四到五星級的高級飯店，其次是度假村，最受旅客歡迎的飯店設施則為室內娛樂設施、私人廚房和泳池。