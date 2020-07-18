樂園補助不喊卡！六福村推冰霧派對 劍湖山一票玩三園

交通部推動安心旅遊，招待19歲以下民眾免費玩全台22家遊樂園，最近傳出經費即將用罄，恐提早截止，交通部長林佳龍承諾，會依照原訂規劃辦理到8月底。免費優惠加上近日各校陸續放暑假，遊樂園爆人潮，熱門設施至少得排一到兩小時，六福村決定延長營業時間，劍湖山則攜手頑皮世界主打「一票玩三園」。

國、高中近日陸續放暑假，這幾天各家遊樂園湧現人潮。六福村推出全新企劃「冰霧派對」，集結冰霧、水花、碎冰等多重襲擊，加上DJ現場帶動氣氛，每日吸引上萬遊客，即起假日將延長營業到晚上8點，加碼火舞表演及睽違3年的百萬級煙火秀，暑假期間全民優惠599元(原價999元)，19歲以下享有免費補助。

雲林「劍湖山世界」與台南「頑皮世界」也正式宣布結盟，聯合推出「遊山頑水雙世界」優惠案。兩樂園屬性不同，相距一個小時車程，因此決定打破競爭成見，展開跨區合作，民眾買票不加價，就能在雙樂園感受「水樂園」、「陸上樂園」、「動物園」三種不同的遊樂體驗。

雙樂園優惠至8月31日，可於劍湖山世界購買799元票券(一張劍湖山門票，一張頑皮世界互惠票）或至頑皮世界購買960元票券(兩張頑皮世界門票，一張劍湖山互惠票)，使用期限至12月31日。