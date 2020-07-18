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逛展免費吃特產！夏季旅展宜蘭館「十大好物」全登場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
宜蘭館活力無限。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭館活力無限。圖／宜蘭縣政府提供

夏季旅展昨日開展，今天是假日第一天，現場湧進大批民眾，除了搶購優惠餐券、住宿券，往年以「展」為主的各縣市政府主題館，今年也集結地方業者同步參展，可以試吃、搶答、DIY、送贈品，成為逛展的新熱點。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍推薦今年最大館「宜蘭館」，縣府邀集飯店、民宿、特產業者共同參展，宜蘭民宿策略聯盟打出「雙人住宿券1500元，買10再送1」，另有宜蘭小鎮一日遊、採果找茶體驗套票等每人皆599元；現場還邀請甫獲「宜蘭十大好食&好物」的店家進駐，三星蔥油餅、紅茶牛舌餅、辣椒冰淇淋等都可現場試吃與採購，每天還有5場DIY活動免費體驗。

宜蘭館也集結宜蘭各大飯店促銷，像是兆品酒店礁溪推出宜蘭最強烤鴨餐；村却國際溫泉酒店雙湯住宿3折起；中冠礁溪大飯店溫泉水世界SPA平日券2,500元/套；伯斯飯店雙人住宿券1,988元再送升等四人房等好禮5選1。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭館還有多重好禮及豐富獎品，包括在「宜蘭勁好玩」粉絲團打卡按讚即可兌換養生豆奶1瓶；在宜蘭館任一攤位消費滿千元即可兌換小禮物；消費滿5千元可參加摸彩，大獎包括村却溫泉酒店、兆品酒店礁溪等每晚價值萬元的雙人住宿券等。

臺北館今年主題為「夏來一起玩」，包括下殺半價的「祈願永康套票」、「北北基好玩卡 高鐵聯票」，以及登101觀景台送觀巴單次票券、入住安心旅宿送觀巴24小時兌換券等。活力大使五熊也帶來超過70年的西門町冰淇淋，並推薦私房夏季消暑景點。

基隆館的參展業者陣容也不容小覷，包括台灣第一家海味夾心手工蛋捲「蔡技食品」、強調在地食物、精釀啤酒及深度散步基隆遊程的「阿里棒棒」，以及陽明海洋文化藝術館提供現場試吃及特賣等。今日也祭出加碼活動，凡在基隆館內消費滿千元即可參加刮刮樂，奬項有基隆長榮住宿券、基隆觀光巴士一日券等。

金門館為了吸引民眾，每日舉辦4場次好禮大方送、打卡送好禮活動，參與就有機會獲得台金來回機票；另推出金門自由行3天2夜機+酒4,888元起的旅展價。此外，以「金門電話亭」為意象的展館設計，也吸引不少民眾拍照打卡，現場也集結金門各項特產，包括一條根、貢糖、麵線等，可免費品嘗。

「台北夏季旅展」即日起至20日於世貿一館展出。

宜蘭縣長林姿妙(圖中)率隊參加夏季旅展。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙(圖中)率隊參加夏季旅展。圖／宜蘭縣政府提供
金門館主題意象明確。圖／金門縣政府提供
金門館主題意象明確。圖／金門縣政府提供
宜蘭館是今年夏季旅展的最大館，圖左為台旅會理事長賴瑟珍。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭館是今年夏季旅展的最大館，圖左為台旅會理事長賴瑟珍。圖／宜蘭縣政府提供
基隆館帶來許多特展與海味。圖／基隆縣政府提供
基隆館帶來許多特展與海味。圖／基隆縣政府提供
旅展現場也有地方農特產品試吃與展售。圖／宜蘭縣政府提供
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