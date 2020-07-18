柯P建議高鐵延伸宜蘭 林佳龍感謝柯支持延伸的構想

交通部長林佳龍今天抵雲林視察山區交通，被詢及十九歲以下遊樂區補助經費將斷炊，及今天柯P到宜蘭塞車嚴重，建議高鐵延伸到宜蘭。林佳龍說，遊樂區補助不會斷，請大家放心。至於高鐵延伸，他說，交通部早也已有此構想，他曾與柯市場談過，感謝柯市長的支持。

針對十九歲到遊樂區免費入園的補助專案，近日傳出經費已用完，林佳龍今天強調，會以其他預算科目來彌補，七月一日到八月三十日的補助仍將會持續推行，因這項補助可帶動十九歲以下的全家出遊，對交通和觀光食宿都有很大幫助，帶來觀光效益達十倍以上，所以觀光局也與業界溝通過了，補助不會中斷，會加以落實，請大家安心。

被問到台北市長柯P今天到宜蘭在雪墜塞車，透過媒體建議延伸高鐵到宜蘭，林佳龍歡迎柯市對延伸案的支持，其實早就曾與柯市長對延伸高鐵討論過。

林佳龍說，未來希台鐵高鐵和捷運共構，建構北台灣轉運中心，產生最大的分流效應，未來大家就不必自己開車走國五雪墜，可搭高鐵或台鐵及快捷，這是改善北台灣交通治本之道。