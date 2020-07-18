絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

今天上午，不少民眾抬頭即看見日暈、幻日環美景，宜蘭氣象站主任陳高鋤甚至在宜蘭站測風鐵塔拍到絕美幻日環。對此，中央氣象局說，今整天抬頭都有機會看到日暈甚至幻日環及幻日，其中又以西半部條件更好一些。

中央氣象局長鄭明典接受本報採訪時表示，當冰晶折射太陽行程光學現象稱之為日暈，今天民眾抬頭看到的是22度暈，是日暈中最常出現的一種，而22度暈中間一條線稱之為幻日環，22度暈與幻日環的左右兩個交界處稱為幻日，是較為少見的現象。現在抬頭雖然比較不明顯，但整天還是有機會看到。

鄭明典也在臉書上說，通過太陽中心看到白的色圓弧就是幻日環，當太陽仰角低時，它是一個超大環，只能看到近太陽的一段弧；等太陽仰角升高，幻日環的半徑就會越縮越小，就可能看到完整的圓環。

氣象預報員劉沛滕說，不管是日暈還是幻日環，主要出現在有高雲或是卷雲的條件下，當空中比較多冰晶，陽光透過冰晶折射，就會出現日暈甚至幻日環。

劉沛騰說，以今天條件來看，上午台灣上空均勻且稀薄，有高雲或是卷雲存在，因此反射出來的日暈和幻日環較為明顯。

劉沛滕說，下午要看是否有高雲或卷雲存在，目前看起來天氣穩定，看到機會偏高，只要有高雲或卷雲，且下方沒有積雲或是對流雲，全台都有機會看到日暈甚至幻日環美景。其中又以西半部機會較高，東半部可能有低層積雲發展。