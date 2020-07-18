高溫炎熱天氣持續 吳聖宇：因異常穩定的太平洋高壓

連日天氣高溫炎熱。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，受到異常穩定的太平洋高壓影響，台灣連續多天的高溫炎熱天氣仍在持續，其中昨天台北市已經再度連續10天高溫超過36度，最高溫甚至達到38.6度，為歷年7月的第二高溫，其他地方也同樣是高溫不退的情況。

降雨部分並不多，都是山區午後單純的熱對流雷雨，集中在山區為主，平地的降雨並不明顯，對於降溫來說也沒有太大幫助。

他說，預估周末今明兩天，甚至展望到下一周，太平洋高壓仍然維持較為強勢且穩定的影響，因此台灣的天氣狀況並沒有太大改變，還是延續夏季型的天氣。

上午大部分地方為晴到多雲，只有南部沿海地區在夜晚清晨到上午這段時間可能有零星局部降雨機會，中午過後山區有熱對流發展降雨，主要降雨區集中在山區，部分靠山區的平地也可能有些下雨的狀況。

未來一周高溫悶熱，各地高溫可達33-36度，其中在大台北、花東地區以及中南部部分山區可能有37-38度高溫發生的機會，外出活動多喝水預防中暑，同時要記得做好防曬。

吳聖宇說，由於太平洋高壓勢力偏強，籠罩低緯度海面，因此目前在熱帶洋面上並沒有明顯的熱帶擾動存在或發展，短時間內高壓勢力仍沒有要退開的趨勢，所以颱風或熱帶低壓不易出現，這種不利颱風發生的環境預估至少會延續到7月底，是否會造成7月份沒有颱風發生的情況，值得觀察。