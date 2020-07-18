快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

高溫炎熱天氣持續 吳聖宇：因異常穩定的太平洋高壓

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
連日天氣高溫炎熱。本報資料照片
連日天氣高溫炎熱。本報資料照片

連日天氣高溫炎熱。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，受到異常穩定的太平洋高壓影響，台灣連續多天的高溫炎熱天氣仍在持續，其中昨天台北市已經再度連續10天高溫超過36度，最高溫甚至達到38.6度，為歷年7月的第二高溫，其他地方也同樣是高溫不退的情況。

降雨部分並不多，都是山區午後單純的熱對流雷雨，集中在山區為主，平地的降雨並不明顯，對於降溫來說也沒有太大幫助。

他說，預估周末今明兩天，甚至展望到下一周，太平洋高壓仍然維持較為強勢且穩定的影響，因此台灣的天氣狀況並沒有太大改變，還是延續夏季型的天氣。

上午大部分地方為晴到多雲，只有南部沿海地區在夜晚清晨到上午這段時間可能有零星局部降雨機會，中午過後山區有熱對流發展降雨，主要降雨區集中在山區，部分靠山區的平地也可能有些下雨的狀況。

未來一周高溫悶熱，各地高溫可達33-36度，其中在大台北、花東地區以及中南部部分山區可能有37-38度高溫發生的機會，外出活動多喝水預防中暑，同時要記得做好防曬。

吳聖宇說，由於太平洋高壓勢力偏強，籠罩低緯度海面，因此目前在熱帶洋面上並沒有明顯的熱帶擾動存在或發展，短時間內高壓勢力仍沒有要退開的趨勢，所以颱風或熱帶低壓不易出現，這種不利颱風發生的環境預估至少會延續到7月底，是否會造成7月份沒有颱風發生的情況，值得觀察。

高溫 颱風

延伸閱讀

氣象局發布16縣市高溫資訊 鄭明典：避免太陽直曬

今天起至下周五晴朗酷熱 吳德榮：午後局部雷陣雨

一張圖看一周天氣！各地依舊熱、周三起中南部會下雨

7月颱有譜？ 彭啟明：小低壓形成 不要太緊張

相關新聞

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

今天上午，不少民眾抬頭即看見日暈、幻日環美景，宜蘭氣象站主任陳高鋤甚至在宜蘭站測風鐵塔拍到絕美幻日環。對此，中央氣象局說...

氣象局發布16縣市高溫資訊 鄭明典：避免太陽直曬

今天依舊是高溫炎熱的天氣，東南部地區有焚風發生的機率。中央氣象局今天上午發布16縣市高溫資訊，氣象局長鄭明典在臉書表示，...

高溫炎熱天氣持續 吳聖宇：因異常穩定的太平洋高壓

連日天氣高溫炎熱。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，受到異常穩定的太平洋高壓影響，台灣連續多天的高溫炎熱天氣仍在持續，其...

今天起至下周五晴朗酷熱 吳德榮：午後局部雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣晴朗酷熱；各地區最高溫大約在36、37度...

中研院攜手台大／不吸菸卻肺癌 突變特徵找到了

吸菸一直被視為是肺癌最主要的危險因子，但台灣不吸菸的肺癌患者卻逾半數，學界一直找不出原因。中研院化學研究所長陳玉如與台大...

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

中研院與台大醫院等團隊合作，發現不吸菸肺癌患者最主要的致病原因為體內「APOBEC突變」，雖有待發現突變原因，但中研院將...

科普好健康／環境荷爾蒙 藏在想不到的地方

環境荷爾蒙充斥於日常生活的用品，如塑膠製品、保養化妝品、清潔劑原料、殺蟲滅菌劑甚至醫療器材。人們可能經由多種途徑接觸到環...

愛肝達人站／肝癌醫療進步 病患延年不是夢

弟子去探望病危的師父。

熟男排尿障礙及早治療 錯過用藥只能開刀

攝護腺肥大引起排尿困難，是50歲以上男性的惱人問題。美國統計，排尿障礙是年長男性前三大就診的原因，亞洲男性常輕忽這些症狀...

健康你我他 ／漸進打胰島素調適心情 血糖、生活回歸正常

要求完美的我，在超長工時及高度壓力下，身體以酮酸中毒表達抗議，住進加護病房，結果卻是第一型糖尿病。

台東防範牛結節疹 已採驗8成牛隻

防範牛結節疹疫情，台東縣政府農業處及台東縣動物防疫所昨到卑南鄉初鹿牧場訪視，並派消毒車對牛場周邊環境做病媒蚊驅除。農業處...

五部會補助券助遊 花蓮旅遊可同享異國餐旅

當大家都在預購振興券時，有五個部會加碼推出專屬振興券助遊，例如農委會250元面額的農遊券、文化部600元的「藝FUN券」等、客委會800元電子券「浪漫客庄旅遊券」、教育部體育署500元「動滋券」，還有交通部觀光局推出安心旅遊補助方案等。此外，花蓮縣政府亦提供多項國旅振興方案，歡迎大家持各種專屬振興券到花蓮旅遊，享受花蓮的異國餐旅文化。

熱門新聞

三倍券到手！他46分鐘花光all in威力彩 投報率很驚人？

華泰名品城5米飛機打造出國感 新光影城單日狂吸7萬人

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

不抽菸卻罹肺癌 中研院找到關鍵基因突變了

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

遊樂園補助不喊卡！林佳龍臉書再承諾：保證舉辦到8月31日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。