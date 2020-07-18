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氣象局發布16縣市高溫資訊 鄭明典：避免太陽直曬

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天依舊是高溫炎熱的天氣。記者楊德宜／攝影
今天依舊是高溫炎熱的天氣。記者楊德宜／攝影

今天依舊是高溫炎熱的天氣，東南部地區有焚風發生的機率。中央氣象局今天上午發布16縣市高溫資訊，氣象局長鄭明典在臉書表示，準備要熱囉。

他說，背風渦旋在宜蘭外海，台東的焚風或許可以稍緩，但還是會熱。今天北部有西南風沉降的條件，多注意補充水分，避免太陽直曬。

氣象局說，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後台北市、新北市地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

花蓮縣縱谷，台東縣地區，新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、嘉義市地區，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今、明兩天西南風影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，今天午後大台北地區、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

明天午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；苗栗以北、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風。

鄭明典說，背風渦旋在宜蘭外海，台東的焚風或許可以稍緩，但還是會熱。今天北部有西南風沉降的條件，多注意補充水分，避免太陽直曬。圖／取自氣象局網站
鄭明典說，背風渦旋在宜蘭外海，台東的焚風或許可以稍緩，但還是會熱。今天北部有西南風沉降的條件，多注意補充水分，避免太陽直曬。圖／取自氣象局網站

高溫 氣象局

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