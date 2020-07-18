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今天起至下周五晴朗酷熱 吳德榮：午後局部雷陣雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天天氣晴朗酷熱。本報資料照片
今天天氣晴朗酷熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣晴朗酷熱；各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度以上的機率；要注意防曬、防中暑

今天北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至37度。他說，台灣附近低層水氣減少，但大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，大部分在山區，並有較大雨勢，山區活動應注意安全。

明天至下周五低層轉偏南風，中層太平洋高壓脊略增強，天氣持續晴朗酷熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；要持續注意防曬、防中暑。

他說，雖然台灣附近太平洋高壓脊增強，但尚不足以完全抑制不穩定度的釋放，午後有對流發展，大部分在山區，鄰近平地亦有受影響的機率，局部地區仍有較大雨勢，應注意。

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