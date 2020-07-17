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五部會補助券助遊 花蓮旅遊可同享異國餐旅

聯合新聞網 / 台北訊
圖為金針山一景。圖／花蓮縣政府提供
圖為金針山一景。圖／花蓮縣政府提供

當大家都在預購振興券時，有五個部會加碼推出專屬振興券助遊，例如農委會250元面額的農遊券、文化部600元的「藝FUN券」等、客委會800元電子券「浪漫客庄旅遊券」、教育部體育署500元「動滋券」，還有交通部觀光局推出安心旅遊補助方案等。此外，花蓮縣政府亦提供多項國旅振興方案，歡迎大家持各種專屬振興券到花蓮旅遊，享受花蓮的異國餐旅文化。

花蓮縣政府針對旅行社及一般民眾分別推出獎勵方案，首先，根據「旅行社獎勵計畫」，只要旅行社於11月15日前帶團到花蓮累計達一定人數，並在合法旅宿業住宿一晚，即可獲得獎勵金；「玩花蓮、抽豐田」活動則針對國人參加旅行團或自由行，只要在11月15日前於花蓮合法旅宿業住宿，並上活動官網

https://trip.hl.gov.tw/）登錄資料，即可參加抽獎抽豐田汽車；「來花蓮逛商圈、吃夜市　每月抽電視」活動內容是民眾至12月31日前於東大門夜市等指定夜市商圈，使用「振興三倍券」單筆消費滿額，即可兌換一張抽獎券，抽五十吋電視。

而花蓮縣政府近日還出版《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》一書，介紹28家外國老闆經營的餐廳和民宿，邀請民眾到花蓮大啖正港五大洲異國美食，體驗花蓮的異國餐旅文化，享受偽出國之旅。相關訊息可至花蓮觀光資訊網查詢，網址為http://tour-hualien.hl.gov.tw/

交通部觀光局「安心旅遊國旅補助方案」不僅不分平假日皆可享有補助，還可搭配振興三倍券使用，針對民眾的自由行住宿部分，每人每房可折抵1000元，而8月31日前，19歲以下青少年不限次數免費暢玩遊樂園，以及台灣觀巴自由行優惠，詳細內容可上觀光局安心旅遊專區查詢，網址為https://admin.taiwan.net.tw/BusinessInfo/GuanguangTuiguang/SafeTravel.htm

農委會推出的農遊券，農遊券第一階段登記人數共165萬人登記，人人有獎。持券者可於全台兩千多家農林漁牧業者處消費，抵用門票、餐飲、場內套裝行程、農業體驗、農漁特產伴手禮等；第二梯次登記請於7月18 日晚上23時59分前上網https://eticket.coa.gov.tw/登記，後續將於7月19日中午12時抽出第二梯次250萬張得主。

文化部推出「藝FUN券」，金額600元，有200萬個名額，有逾萬家藝文消費店家，包括電影院、書店等。本月18至20日，可下載APP登錄，21 日公開抽籤，網址：https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html

客委會推出28萬份800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，並為不諳網路的長輩推出「侍親優先方案」，讓年輕人可代為登錄，15日優先登記。只要透過LINE加入「客家委員會」官方帳號（ID：@hakka_gov）成為好友，前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，抽中者即可獲券。使用範圍為全台70個客家文化重點發展區、逾4千家「浪漫客庄遊指定店」，但消費者須在其戶籍所在地以外的客庄使用。諮詢可撥打客委會專線0800-898-369。

教育部體育署發放400萬份500元「動滋券」，凡觀賞賽事、參加體育活動或購買運動用品都可使用，也採抽籤發送，本月20日到26日開放「動滋網」 https://don500.sa.gov.tw申請，28日公開抽籤，抵用不限次數，直到金額用罄、逾期失效。

旅行社 觀光局 自由行 夜市

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