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首批產銷履歷蜂蜜今起販售 用三倍券買有優惠
農委會今年公告蜂蜜台灣良好農業規範（TGAP），蜂產品正式加入產銷履歷驗證制度。至今已有14戶蜂產品經營業者通過驗證，驗證蜂箱數合計達5500箱以上，農委會主委陳吉仲今天宣布，首批履歷蜂蜜正式上市販售。
農委會表示，我國蜂蜜需求量持續成長，每年國內蜂蜜需求量約1萬2000公噸，因國產蜂蜜供不應求，業者每年從國外進口蜂蜜約4000公噸，若遇本地產量不佳，進口蜂蜜量也隨之增加，但消費者不易從蜂蜜外觀辨識產地和真偽。農委會公告TGAP規範，可提升消費者對蜂產品的信賴度。
農委會說，蜂農都要完成養蜂事實登錄作業，並循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經驗證機構嚴謹的稽核程序與審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性。消費者購買前只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段都可查。
農委會指出，今年受氣候影響，產銷履歷蜂蜜產量不多，數量有限，歡迎民眾購買優質純正國產蜂蜜。配合振興三倍券及農遊券優惠行銷措施，消費者若持三倍券及農遊券購買產銷履歷蜂蜜，將享有優惠。
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