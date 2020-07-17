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vivo首間智慧體驗旗艦店在台北三創！7/25開幕限定多項限量好康

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
vivo台北三創智慧體驗旗艦店7月25日開幕當天限量祭出紙本振興三倍券購買指定機型可享加1元再送1機、限量額滿為止。圖／vivo提供
vivo台北三創智慧體驗旗艦店7月25日開幕當天限量祭出紙本振興三倍券購買指定機型可享加1元再送1機、限量額滿為止。圖／vivo提供

vivo繼今年初進駐高雄夢時代之後，7月25日將進軍台北Syntrend三創生活園區，打造vivo全球首間採用全新第4代店格的智慧體驗旗艦店，結合4大智慧互動設計，7月25日開幕日更祭出史上絕殺優惠，當天限定使用紙本振興三倍券結帳購買指定機型即可享加1元再送1機、限量額滿為止，同步推出排隊優惠，可以1折價119元購買18W雙向快充行動電源、限量200名售完為止。

耗資千萬台幣打造的vivo台北三創智慧體驗旗艦店採用智慧動態招牌，未來還可透過5G連線即時傳播分享資訊；智慧防盜系統捨棄柵欄式的防盜裝置，使店面視野更寬敞，地板採用隱藏式RFID並搭配產品上的智慧防盜晶片；動態顯示體驗台結合36.7吋數位顯示大螢幕，還可監測消費者拿起手機時間、偏好使用的功能等，透過大數據分析調整並提供優質服務；智慧調光系統可視需求調整光源，模擬多種戶外光源環境，體驗手機拍攝更有感。

慶祝vivo台北三創智慧體驗旗艦店開幕，7月25日開幕當天使用紙本振興三倍券購買vivo NEX3（建議售價26,990元） 可享加1元送vivo Y50（建議售價7,990元）、限量20組，購買vivo V17Pro（建議售價12,990元）可享加1元送 Y12（建議售價4,990元）、限量10組；開幕當天加入vivo官方俱樂部或粉絲團限量送好禮。

此外，vivo台北三創智慧體驗旗艦店也攜手高雄夢時代體驗店祭出購機優惠，7月25日至8月16日購買指定機型最高可享價值超過萬元的購機禮。

vivo台北三創智慧體驗旗艦店7月25日開幕，祭出多項優惠好康。圖／vivo提供
vivo台北三創智慧體驗旗艦店7月25日開幕，祭出多項優惠好康。圖／vivo提供
vivo全球首座智慧旗艦店落腳台北Syntrend三創生活園，7月25日正式開幕。圖／vivo提供
vivo全球首座智慧旗艦店落腳台北Syntrend三創生活園，7月25日正式開幕。圖／vivo提供
vivo台北三創智慧體驗旗艦店7月25日開幕當天祭出排隊禮，vivo 18W雙向快充行動電源1折特價119元、限量200名。圖／vivo提供
vivo台北三創智慧體驗旗艦店7月25日開幕當天祭出排隊禮，vivo 18W雙向快充行動電源1折特價119元、限量200名。圖／vivo提供

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