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為何水餃熟了會浮起來？網友「物理原理」解釋幫長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
水餃方便料理又美味，是不少人喜愛的食物之一。示意圖／ingimage
水餃方便料理又美味，是不少人喜愛的食物之一。示意圖／ingimage

水餃方便料理又美味，是不少人喜愛的食物之一，這讓一名網友好奇「為什麼水餃好了會浮起來」，問題曝光後，有內行人利用物理原理來解釋，眾人看完直呼「長知識了」。

原PO在PTT發文表示，冷凍水餃丟到水裡會沉下去，但是只要煮上幾分鐘，水餃就會陸續浮起來，「難道是水餃想要告訴我們可以吃了？還是有什麼神奇的力量，有人知道嗎？」

貼文一出，網友歪樓回應，「太燙了水餃想要逃出來」、「小精靈幫忙撈上來的」、「裡面有裝溫度感測器」、「因為它沈不住氣了」。另外有內行人從物理角度來分析，「當水餃內的水分達到汽化標準，汽化後停留在水餃裡面就降低水餃的體密度，導致該水餃密度比水低進而浮起，用這個概念判斷水餃熟了沒，是基於食物達百度後再一段時間才能滿足汽化熱條件，所以經驗法則告訴我們，浮起來就可能熟了，保守作法是加冷水三次，確保食物有被充分加熱」。

PTT

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