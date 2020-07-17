三明治世代照顧壓力最大 僅15％家庭做照顧超前部署

高齡化加上少子化社會，照顧往往成為壓垮家庭的問題，中華民國家庭照顧者關懷總會年初調查國人長照認知與需求，發現三明治世代（40歲到49歲）的女性照顧壓力最大，多數沒有照顧替手，常因照顧被迫離職；同時也調查即將面臨「照顧世代」的民眾，僅15%曾與家人討論過照顧議題，其餘都表示不擔心照顧上有困難。

照顧現場問題重重，但即將進入到照顧世代的民眾卻是相當樂天。家總秘書長陳景寧表示，調查1234份問券，多達27%民眾表示曾經或現在正是家庭照顧者，並以女性為大宗，照顧年資以1到5年最多占46%，照顧超過10年以上也有18%。

照顧者的樣貌，有五成以上都是60歲以上，且他們不只要照顧家中有長照需求的人，有五成必須同時兼顧工作，陳景寧表示，60歲以上在照顧上，體力的挑戰就已經很大，還得兼顧工作，調查照顧者的身心壓力，以1到5分做評分，平均負荷達到2.24分。

台灣長照推動到2.0，陳景寧說，調查這些民眾中，僅有二成一使用過長照服務，顯示即使有服務，民眾不會使用也可能使用不到。

既然目前台灣的照顧現況顯得艱難，問卷也調查即將進入照顧世代的「預備照顧者」是否做足準備？

針對這1234位民眾中，35到65歲的民眾做詢問，有二成認為自己未來會成為照顧者，被問及是否曾討論過「照顧議題」或是「家庭照顧責任分配」等，結果只有15%曾討論過，且即使討論過，也全部都沒有真正開始制定照顧計畫，防範未然。

問卷中顯示，有48%的民眾不擔心未來的照顧問題，特別是「35到39歲的男性」最不擔心，不過隨著年齡增加或是學歷愈高者愈擔心照顧議題。

陳景寧說，從問卷中可以看得到，男性仍認為照顧是女人的責任，加上照顧涉及生死，也成了家族之間禁忌或避諱的話題。

她呼籲，台灣接下來將面臨超高齡化社會，照顧將是「不可迴避的議題」，且照顧不該只是女性的責任，家人之間有能力就該攜手共同負擔，建議應及早與家人討論照顧議題，使用「家庭照顧協議」討論醫療決定、照顧安排以及家人分工、花費負擔等。