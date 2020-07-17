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孤獨排行榜雲林縣奪冠 原來中這六項指標就是孤獨者

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
高發會創會理事長楊志良說，六大孤獨指標都沒中，認為高齡者可以做很多事，應保持社會互動，尤其如今社交媒體興起，增加互動可能性，別忽視孤獨可能增加罹患失智、憂鬱症風險。記者陳婕翎／攝影
高發會創會理事長楊志良說，六大孤獨指標都沒中，認為高齡者可以做很多事，應保持社會互動，尤其如今社交媒體興起，增加互動可能性，別忽視孤獨可能增加罹患失智、憂鬱症風險。記者陳婕翎／攝影

短短三年，銀髮族孤獨感暴增3.9倍。高發會與56789年齡實驗室合作調查發現，全台最孤獨的縣市是雲林縣，最多50歲以上的長輩符合自己吃飯、自己過生日、自己倒垃圾、只能自己去動手術，及渴望陪伴、認為自己寂寞等六大指標，而最不孤獨的則是位於後山的花蓮縣。

台灣銀髮孤獨感暨各縣市銀髮孤獨指數調查於今年6月至7月進行訪問，訪問1256位50歲以上民眾，56789年齡實驗室以六項指標衡量全國22縣市的銀光孤獨感。調查發現雲林縣的孤獨指數最高，台東縣居次，澎湖縣排序第三。花蓮縣、彰化縣及基隆市是最不孤獨縣市前三名。

56789年齡實驗室執行長黃采緹說，台灣多達三成以上長輩無人慶生也無人協助傾倒垃圾，平日自己獨自吃晚餐的比率也有14.5%，更有9.4%是無人陪伴去動手術。心理層面，近八成長輩渴望陪伴，超過五成中高齡者自認孤單。「台灣銀髮族的孤獨感都相當令人憂心。」

進一步分析孤獨者的人口特徵發現，孤獨感最為強烈年齡落在65至74歲，尤其國中以下學歷、月收入低於6萬元、無伴侶配偶的男性。黃采緹呼籲，各縣市首長除關注地方的弱勢長照外，更應注意到銀髮族日常行為及心理內在的孤獨浪潮。

高發會創會理事長楊志良說，六大孤獨指標，他一個都沒中，認為高齡者還是可以做很多事，應保持社會互動，尤其如今社交媒體興起，增加互動可能性，別忽視孤獨可能增加罹患失智、憂鬱症風險。雲林縣的孤獨指數最高，初步研判可能和人口外移有關。

楊志良提醒，光是2017年至2020年短短三年中高齡孤獨感暴增3.9倍，對中高齡的族群來說，心理健康絕對直接影響生理健康，高發會已初步擬訂超高齡社會服務法草案，希望政府重視，與其投注龐大資源於解決弱勢長照，更該撥出資源促進能自理生活的銀光族提升心理健康。

銀髮族 長照

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