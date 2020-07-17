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用5D體感飛行「偽出國」！i-Ride飛行劇院全台首映《飛越澳洲》及《飛越加拿大》

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
智崴集團今天（7月17日）與澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處共同舉辦「世界航線i-Ride實現」全台首映會。圖／智崴提供
智崴集團今天（7月17日）與澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處共同舉辦「世界航線i-Ride實現」全台首映會。圖／智崴提供

今年受疫情影響，許多人的出國旅遊計畫告吹，i-Ride 5D飛行劇院特別推出《飛越澳洲Discover Australia》、《飛越加拿大FlyOver Canada》兩部全台首映影片，帶領觀眾用沉浸式的5D體感飛行「偽出國」！即日起至12月30日至i-Ride TAIPEI或i-Ride KAOHSIUNG現場，可以899元優惠價購買價值2,180元的「世界環遊套票組」，內含全票兩張、奇萊山冷泡茶兩瓶、飛行紀念照一張，再加送《飛越全世界》全票兩張，可於9月1日至12月30日期間至北高任一航點觀看。

智崴集團今天（7月17日）與澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處共同舉辦「世界航線i-Ride實現」全台首映會，一同於台北微風南山6樓的i-Ride TAIPEI欣賞首度在台灣上映的《飛越澳洲Discover Australia》、《飛越加拿大FlyOver Canada》，包括澳洲辦事處代表Gary Cowan、加拿大駐台北貿易辦事處副處長Rupert Cao、澳大利亞昆士蘭州旅遊暨活動推廣局台灣區行銷經理簡明芬等都共襄盛舉。

《飛越加拿大FlyOver Canada》飛行劇院是智崴在海外的第一個起點，自2013年開幕以來已累積超過350萬體驗人次，並獲得TripAdvisor推薦當地旅遊必去景點第一名，今年農曆春節期間由智崴全球攝影團隊所拍攝的《飛越台灣》已在加拿大溫哥華的飛行劇院上映，讓遊客以創新飛行方式認識台灣美景，打造文化交流新平台，當地久未回家鄉的僑民也相當感動。

位於澳洲昆士蘭省黃金海岸Dreamworld的飛行劇院，是智崴在南半球的第一座飛行劇院，《飛越澳洲Discover Australia》影片由智崴全球團隊與澳洲攝影團隊共同打造，歷時一年多完成拍攝與後製，可欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點，拍攝視角更融入極限運動員視野，讓觀影者體驗翱翔於塔斯馬尼亞省搖籃山的刺激快感。

i-Ride 5D飛行劇院也同步推出熱門強檔片《飛越美國Discover America》、《飛越全世界Around the World》、《地球保衛戰Global Fighting》等。

澳洲 加拿大

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