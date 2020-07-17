邀請妳分享 想對下個世代女性說的話

「妳該找個人嫁了」、「女孩子不能這樣說話」、「女生要坐有坐像、站有站像」......

生為女性，常被貼上許多女生應該怎麼做、不應該怎麼做的性別標籤，不論是10歲、20歲、還是50歲，這些標籤好像不曾減少過，反而還愈貼愈多。

撕下這些標籤後，女生會是什麼樣子？

《聯合報》邀請不同世代女性分享想對下個世代女性說的話，當撕下標籤後，不論是還在就學的女大生、在職場上奮鬥的女性、還是已升格當阿嬤的熟女都有好多話想對未來的女性說：「女生的樣子不應該只有一種」、「不要覺得因為自己是女生，就可以這樣、不可以那樣」、「妳的難搞其實是妳的優點，因為難搞，讓我們成為獨一無二的自己。」

那妳呢？妳會對下個世代的女性說什麼？

我們想鼓勵更多年齡介在10-50歲的女性一起站出來，錄兩支影片和未來的女性分享，如何撕下社會對女性的標籤與框架、成為妳心目中最美麗、最獨一無二的自己。

影片需求如下：