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遊樂園補助不喊卡！林佳龍臉書再承諾：保證舉辦到8月31日

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍強調，保證讓「致青春」專案如期舉辦到8月31日。圖／取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍強調，保證讓「致青春」專案如期舉辦到8月31日。圖／取自林佳龍臉書

昨天傳出19歲以下民眾7、8月不限次數免費暢遊全台22處遊樂園的2億經費快用罄，恐提前結束補助，引發諸多家長不滿，交通部長林佳龍隨即指示該補助按原規畫實施至8月底止。稍早林再度滅火，在臉書上強調保證讓專案如期舉辦。

林佳龍說，上半年受到疫情影響，很多學校沒有辦法舉辦校外教學，甚至畢業旅行也取消。解封之後，政府點燃經濟之火，除了自由行、團體旅遊獎助，更針對高中以下學子們推出「致青春」專案，補回這些應有的美好記憶。

林佳龍說，每位學子的每趟旅程，少不了食、宿、遊、購、行，所帶來的經濟產值初估超過8億，是政府實際補貼的數倍。

林佳龍說，該專案反應好、效果好，雖然原先規畫的40萬名額可能供不應求，已請觀光局協調業者共同努力，保證讓專案如期舉辦到8月31日，鼓勵年輕朋友多利用暑假去體驗台灣的美好。

交通部7月起推出安心旅遊補助，除了自由行住宿補助，另也有台灣觀巴優惠和19歲以下免費8月底前無限次免門票暢遊遊樂園，但因實施以來人潮太踴躍，根據觀光局統計，該補助上路才15天，已有32萬人次使用，補助預算迅速消耗到只剩8000萬元。

林佳龍 遊樂園

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