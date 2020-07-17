又濕又熱！6縣市大雨特報 南投熱飆38.6度

中央氣象局針對六縣市發布大雨特報。午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天宜蘭、南投地區及新北、雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

另根據氣象局最新觀測資料顯示，南投服務區下午2時氣溫高達38.6度。氣象局也針對16縣市發布高溫資訊，西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天花蓮縣縱谷，臺東縣、台北市、新北市地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、嘉義市地區，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。