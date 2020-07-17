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華泰名品城5米飛機打造出國感 新光影城單日狂吸7萬人

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
桃園新光影城試營運首日吸引超過7萬人進場。記者江佩君／攝影
桃園新光影城試營運首日吸引超過7萬人進場。記者江佩君／攝影

桃園青埔這個暑假起變得相當熱鬧，繼國泰置地廣場新光影城以全新複合式商場掀起話題人氣暴衝，試營運首日吸引超過7萬人次進場，另有全台最大IKEA新桃園店即將在7月23日開幕。受惠於群聚效益的華泰名品城GLORIA OUTLETS今夏則把5米巨型飛機高掛園區加上歐美造景裝置，讓民眾感受「偽出國」購物氛圍。

橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場「桃園新光影城」，顛覆現有影城體驗，時髦大器又創新的遊逛、觀影體驗，讓民眾用行動力支持，在暑假第一天試營運，即吸引超過7萬人次進場，商場樓層人聲鼎沸，影廳也湧進購票排隊人潮，為新開幕的置地廣場打出漂亮第一仗。

暫時無法搭飛機出國，擁有超過285個品牌的華泰名品城搶攻「不出國商機」， 廣場變身「華泰飛機巷」，打造巨型飛機裝置高掛天空，在下方拍照彷彿飛機掠過頭頂，讓民眾逛街順便拍美照。華泰名品城總經理梁曙凡表示，為搶攻8,000億出境消費商機，更要重點營造類出國感的購物環境。除了新光影城率先試營運外，鄰近園區還有8月7日正式開幕的八景島水族館Xpark、Cozzi Blu和逸飯店，透過群聚效益，勢必能串連彼此人潮，讓下半年的表現精彩可期。

此外，華泰名品城7月18日至8月31日展開夏日檔期，憑單筆消費滿4,000元發票，有機會抽中市值41,800元「墾丁華泰瑞苑總統套房兩天一夜雙人住宿」 ，還有COACH包、華泰名品城園區抵用券5,000元、桃園新光影城雙人電影票、各式園區餐飲券及親子遊樂券等888個獎項抽獎。

環球購物中心同樣看好暑假旅遊旺季，板橋車站、南港車站及新左營車站等車站店，推出憑台鐵票根享買一送一或是6折起折扣，更加碼推「買300送1,300」，當日消費單筆滿300元，即送振興加碼抵用券一本，在指定專櫃消費滿額可分別抵用100元、30元、20元，以及全家便利商店指定飲品買一送一、洛碁大飯店南港館住宿折抵券1,000元、凱達大飯店住宿優惠。

華泰名品城今夏打造「偽出國」購物氛圍。圖／華泰名品城提供
華泰名品城今夏打造「偽出國」購物氛圍。圖／華泰名品城提供
2020 EYEhaus-Christian Dior太陽眼鏡原價17,980元，特價6,980元。圖／華泰名品城提供
2020 EYEhaus-Christian Dior太陽眼鏡原價17,980元，特價6,980元。圖／華泰名品城提供
華泰名品城全新打造5米巨型飛機高掛廣場上空。圖／華泰名品城提供
華泰名品城全新打造5米巨型飛機高掛廣場上空。圖／華泰名品城提供
桃園新光影城試營運首日吸引超過7萬人進場。記者江佩君／攝影
桃園新光影城試營運首日吸引超過7萬人進場。記者江佩君／攝影
華泰名品城三期人氣餐廳合點壽司。圖／華泰名品城提供
華泰名品城三期人氣餐廳合點壽司。圖／華泰名品城提供

出國 電影 親子

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