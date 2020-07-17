想一次捕捉太陽系五行及新彗星嗎？ 台灣7月星空很熱鬧

南瀛天文館「2020天文嘉年華」明晚7點開幕，要將熱鬧的7月星空介紹給民眾，接連「木星、土星雙行星衝」觀測、天文科普講座、全國各天文協會聯合望遠鏡觀測，還有新彗星NEOWISE導覽解說，民眾可趁暑假把握時機，「一次捕捉金木水火土太陽系五大行星及新彗星」。

南瀛天文館表示，彗星NEOWISE今年3月27日才發現，7月出現日出前東北天空，15日起日落後西北方低空可以觀測到，但因正遠離太陽，亮度逐漸下降，要用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能看見。

南瀛天文館指出，木星、土星目前是最佳觀測時機，今年木星衝與土星衝只相隔一周，木星衝7月14日、土星衝21日，行星衝前後幾周都是觀測最佳時機，看起來最大也最亮。

另紅色火星在晚間約11點從正東升起；金星約凌晨2點40分從東偏北方升起，五大行星中最難觀測的水星在日出前出現東北方低空，預計23日達到最大離角約20度，視亮度約0.1等星，民眾有望在一個晚上觀測拍攝到太陽系五行星及新彗星。