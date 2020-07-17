板橋、大武38度！16縣市超熱 氣象局：還有機會更高溫

今天依舊天氣炎熱。中央氣象局稍早針對15縣市發布高溫資訊，其中根據最新觀測，板橋站已達38度高溫。氣象局說，下午2時前後不排除有更高溫出現。

根據氣象局高溫資訊，受西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣縱谷，台東縣、台北市、新北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市地區、嘉義市地區，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上可能。

氣象局最新觀測資料顯示，板橋中午12時45分38度，大武下午1時4分38度、花蓮富源37.6度、台北37.4度、基隆嶼37.4度，花蓮玉里37.1度。

氣象預報員李孟軒說，板橋38度是歷年該站7月第五高溫，今天下午2時前後有機會更高溫。另也要留意雙北和花東可能出現38度極端高溫。