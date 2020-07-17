輸卵管結紮後想再受孕？ 奇美醫：目前可採2種方式

輸卵管結紮是常被使用的避孕方法，但結紮之後若想再次懷孕，目前僅有2種方式可以達成，包括試管嬰兒及輸卵管重建，奇美醫學中心婦產部主治醫師何坤達指出，過去20多年來，奇美醫院幫助上萬例的人工授精與7、8千例的試管嬰兒，但依台灣人工生殖法規定，並非所有伴侶都能使用人工生殖，對於這群病人來說，輸卵管重建大概是唯一可行方法。

何坤達說，一名43歲已結紮的女性，因想再次懷孕，到奇美醫學中心生殖醫學科門診求診，初步檢查無其他異常，評估需求及所有可能性、說明優缺點之後，她接受腹腔鏡輸卵管重建手術，術中確定兩側輸卵管除了先前結紮處其餘外觀正常，醫師將結紮處移除之後，以極細的縫線將兩端吻合，手術時間約2小時，術後吻合面平順輸卵管通暢，出血量極少，為極成功的案例。

何坤達表示，輸卵管重建手術需要切除異常阻塞部分，再將兩端健康的管徑對接，因輸卵管並不是大的器官，先前開腹重建輸卵管手術並不是一件容易的事情，要做到精準對齊縫合都需要使用到顯微手術器材。

何坤達說，過去成功幫助約上萬例的人工授精與7、8千例以上的試管嬰兒，但因為並非所有人都能符合人工生殖的條件，所以此類輸卵管重建手術有其必要性，術後成功率取決於結紮位置，年紀越輕及健康輸卵管長度越長則成功率越高。在足夠技術及技巧下，使用腹腔鏡重建輸卵管可達到微創手術恢復速度快、出血少、組織傷害少及不易沾黏的好處，對於想多次懷孕的女性來說，跟試管嬰兒比較，輸卵管接合後可自然多次懷孕，整體花費較試管嬰兒節省不少。