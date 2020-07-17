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不抽菸卻罹肺癌 中研院找到關鍵基因突變了

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中研院團隊今發表最新研究，發現我國肺癌患者多為非吸菸者，最主要是APOBEC突變，該研究也刊登在今年7月9日出刊的國際期刊細胞（Cell）上。記者陳雨鑫／攝影
中研院團隊今發表最新研究，發現我國肺癌患者多為非吸菸者，最主要是APOBEC突變，該研究也刊登在今年7月9日出刊的國際期刊細胞（Cell）上。記者陳雨鑫／攝影

台灣不抽菸肺癌患者占半數以上，學界一直找不出根本原因，中研院化學研究所長陳玉如與台大醫院內科教授楊泮池等團隊合作，分析國內103名肺癌患者，找出五大癌細胞突變特徵，其中突變最顯著的APOBEC特徵，完全與菸無關，至於如何造成突變，仍在研究中，但額外比對國外致癌突變特徵資料庫，與這五種突變相關的因子，可能與食品添加物、防腐劑、空汙、油煙有關；顯示肺癌不只是與吸入性物質有關連可能與「飲食」都有相關。

肺癌已經連續21年占據十大癌症之首，即使健保每年花上150億治療肺癌，仍無助降低肺癌患者的存活率。陳玉如表示，台灣肺癌的型態與歐美「太不相同了」，台灣高達半數以上肺癌患者「不抽菸」但美國有八成的肺癌患者都是吸菸者；而且台灣的肺癌患者，女性患者的比例不但逐漸增加，且有年輕化的趨勢，發病年齡還比男性早，再細看女性肺癌患者的型態，又多達93％不抽菸。

中研院團隊分析國內103名肺癌患者，以早期肺癌為主占87％、晚期占13％，女性占6成、男性4成，女性不抽菸為100％、男性不抽菸比例為84％，年紀多在60歲以下。

從這些患者中，找出五大癌細胞突變特徵，其中一種突變在這些患者中發生的比例最高，為「APOBEC突變」。

中研院統計科學研究所副研究員陳璿宇表示，APOBEC是一種體內的酵素，分布於各器官中，研究發現肺癌患者的APOBEC都被「不知名的刺激物」編輯過導致突變，目前正在找這款不知名的刺激物，若是找得到臨床將能做到肺癌的預防。

陳璿宇表示，該研究最大的貢獻是，第一次找到台灣肺癌的癌細胞突變特徵，是以APOBEC突變為最大宗，更能解釋為什麼台灣肺癌患者明明沒抽菸，卻會得到肺癌的原因。

為了了解五大癌細胞突變特徵突變的原因，陳玉如表示，研究團隊比對國外的癌症突變特徵資料庫，嘗試回推可能突變的原因，發現有三種可能的因素，分別為Naitrosamine、Nitro-PAH、PAH，這些都會出現與這五大特徵的癌變結果相同。

陳玉如說，化學物質Nitrosamine常見於防腐劑、食品添加物、黃麴毒素等毒化物；Nitro-PAH則像是汽機車排放廢棄或是PM2.5、PAH如吸菸、二手菸等。

陳玉如說，研究中也看到年紀來做風險分析，發現年輕女性受到APOBEC突變，引發肺癌的影響較深，而導致APOBEC突變的因素尚未找出；不過，年長女性出現肺癌的機率，則與外界刺激物有關，因為長期接觸防腐劑、食品添加物、黃麴毒素、PM2.5等而累積體內有關。

楊泮池表示，目前雖然不曉得導致APOBEC突變的根本原因，但是已知年輕女性具有一定風險，若是家族有家族史，且曾在40歲以下發病，應在50歲以前做肺癌篩檢，嘗試達到預防。

肺癌 患者 抽菸

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