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一歲兒心跳272下 3D定位無輻射心律不整消融術改善

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
家住雲林、今年兩歲的黃小弟自出生即為心律不整所苦，才1歲就接受彰化基督教兒童醫院進行「3D定位無輻射心律不整治療」，術後至今沒有復發，解決心律不整問題。照片／彰基提供
家住雲林、今年兩歲的黃小弟自出生即為心律不整所苦，才1歲就接受彰化基督教兒童醫院進行「3D定位無輻射心律不整治療」，術後至今沒有復發，解決心律不整問題。照片／彰基提供

今年兩歲、家住雲林的黃小弟，自出生即為心律不整所苦，滿月後，更是因頻繁發作而進出醫院，去年11月，當時才1歲、體重10公斤的黃小弟，接受彰化基督教兒童醫院進行全台年紀最小「3D定位無輻射心律不整治療」，術後至今都沒有復發，解決心律不整問題。

彰基表示，黃小弟在新生兒室時，即發現心跳過快至200下，2018年9月22日第一次到兒童心臟科醫師吳焜烺的門診就醫，測得心跳每分鐘272下，確診為心律不整，並開始服藥、定期回診。

心律不整發作症狀是每分鐘心跳超過180下，從外觀上看起來僅有躁動、唇色發白，加上黃小弟年幼無法表達只會哭鬧，讓父母在學習照護上耗費不少心神，從初時無法判斷發作，到購買簡單的聽診器，對著表學聽心跳，到後來買專業級聽診器放家中，憑聽心跳判斷是否發作，黃母說：「後來不用對表，也感覺得到心跳已經超過200！」

黃父黃母平日有工作，黃小弟由爺爺奶奶照顧，只要發現狀況不對就會通知他們回來，一般車速從自家到彰基大約60分鐘，因緊急狀況送醫，往往40分鐘就抵達。2019年9月起，黃小弟二個月內至少發作6次，一次比一次嚴重，一路從雲林送到彰基急診打針，加強劑量、加藥及換藥都沒效，只能進加護病房打二線藥，他的父母終於崩潰，不忍孩子飽受折騰，經過吳焜烺醫師說明並與夫妻倆討論後，決定讓黃小弟接受「3D定位無輻射心律不整消融術」。

吳焜烺指出，一般心律不整手術通常會以X光機透視導管與心臟位置，確認心臟訊號之後，以X光機判斷不正常導線位置，開始進行燒灼，整個過程大約需要90-120分鐘，兒童需要更久，可能使兒童暴露在輻射中超過半小時，導致輻射超量恐造成後遺症，3D無輻射立體定位系統在手術過程無輻射暴露，而且3D定位更精準、心臟訊號由電腦判讀更準確。 黃小弟2019年11月19日接受手術，共花了兩個小時，隔日出院返家，至今都沒有復發。

依據2000年至2014年期間的台灣國民健康保險數據庫統計，1歲幼兒心律不整發生率為千分之0.25。吳焜烺提醒民眾，幼兒心律不整最初症狀不明顯，一旦未發現而持續數小時至數天，會導致心臟衰竭和休克而猝死；因此如發現幼兒有異狀，測量心跳速度大於180下，就有很高的機率是心律不整，要盡快就醫。

輻射 手術 醫師

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