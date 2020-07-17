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你以為你吃的真的是「希臘優格」？看清楚你吃下了什麼添加物

聯合新聞網 / 食力Foodnext
希臘優格的質地濃厚，吃起來口感綿密。圖／食力foodNext
希臘優格的質地濃厚，吃起來口感綿密。圖／食力foodNext

圖／食力foodNext
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【撰文＝蔡幸儒】

對正在健身或是進行飲食管理的人來說，富含蛋白質及碳水化合物的「優格」絕對是首選之一。而隨著「希臘優格（Greek Yogurt）」從歐美一路風行至亞洲地區，在許多名人開始推崇後，近來不管走進量販店或是超市、超商皆可看見類似的產品。但希臘優格與過去一般優格到底差在哪裡？現在我們買到的真的是希臘優格嗎？

希臘優格製程多了這一步，口感更濃郁！

一般優格製作，多是以生乳、鮮乳或是以乳粉與水混合的還原乳作為原料，再進行標準化、均質化製程，將原料乳乳脂等其他成分調整至品質一致後，進行殺菌及後續菌種發酵等作業。隨著乳酸菌作用，讓原料乳中的蛋白質漸漸聚集，形成凝乳狀態。

而希臘優格雖然前期製程與傳統優格大致相同，但在凝乳形成後會額外以過濾、離心等方式，濃縮、排除凝乳中的乳清液體。多了這個步驟，質地會變得濃厚，也讓優格含有更高量的蛋白質。

圖／食力foodNext
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為節省成本，只要添加「增稠劑」就能做出綿密口感

希臘優格濃郁的風味口感、高濃度的蛋白含量，受到不少健身族群喜愛，更成為「脫乳清優格」的代名詞。

但因為製造希臘優格時的牛乳用量比一般傳統優格來的更多，相對增加生產成本，且目前在各國食品法規中，對「希臘優格」的名稱並沒有特定的使用限制，因此國內外有許多品牌雖標榜「希臘優格」但卻省去真正的希臘優格過濾程序，改以加入增稠劑，例如：果膠、洋菜膠、刺槐豆膠等，或是額外加入鮮奶油藉以塑造綿密濃稠口感，但這些額外添加的糖、鮮奶油等，卻是無形的熱量來源。

而在台灣，廠商們也為了避免名稱引起消費爭議，市售優格就以這種添加增稠劑或鮮奶油製成口感類似希臘優格的產品，命名為「希臘『式』優格」，以符合標示法規並與真正的希臘優格產品做區隔。

圖／食力foodNext
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別只會認「希臘」兩個字，先看清楚成分標示！

要挑選適合自己的優格產品，別只是看到「希臘」兩個字就跟著買，除了考量口感偏好、是否加入添加物，也不妨翻到產品背面瞧瞧營養成分標示，確認蛋白質含量、熱量等資訊！

除此之外，在食用時也須注意，不管是一般優格或是希臘優格、希臘式優格，主要的原料乳皆含有一定的脂肪量，雖可以提升飽足感，但也同樣是熱量來源，若有健身、瘦身規劃仍須拿捏份量！

【延伸閱讀】

▶【Innova專欄】乳製品全球新戰場！優格、植物奶正夯！

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▶煉乳、馬奶、酸的優酪乳？深受蘇聯、高加索文化影響的俄羅斯乳製品

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