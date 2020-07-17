為何名人搶做「乾拌麵」？8大優勢讓它成創業首選

【採訪＝蔡幸儒、黃欣培、黃敬翔】

【撰文＝蔡幸儒】

曾國城收掉了開業10年的「過海香辣蟹」餐廳，轉投資「曾拌麵」，成為連續幾年PChome 24h購物乾拌麵品項銷量冠軍。舒淇、藍心湄與陶晶瑩在經營KiKi餐廳之餘推出「KiKi拌麵」榮登2019年家樂福快煮麵品類銷量冠軍。吳姍儒經營「無聊咖啡」咖啡廳後，也隨之推出「Ambi小情人麵」再搶食品市場。

名人以包裝食品作為主要投資，從零食餅乾、水餃、調味醬料、包裝飲品樣樣能選，但攤開目前名人食品的品項類別來看，無論是直接跳入包裝食品產業，又或是在經營餐廳之後延伸開發出包裝食品。卻可以發現「乾拌麵」可說是所有名人最喜歡投資的品項。

究竟是因為什麼原因，讓乾拌麵成為名人的熱門投資款？

8大優勢讓它成為創業首選！

圖／食力foodNext

1、乾拌麵成「日常」備餐，口味變化讓你可以天天吃

「從品牌面出發，若想要維持聲量，消費頻次很重要，產品必須能天天吃，且能夠長年銷售。」台灣食品技師協會理事長鄭揚凱說道，乾拌麵不僅一年四季皆有需求，且麵食也可以同時作為主食、宵夜點心，且有許多口味選擇，與零食餅乾類產品相比，所能擴及的市場範圍勢必更大。

2、常溫好保存，滿足沒有冰箱的「租屋族」

此外，包裝食品所需的溫層也常影響可推送的通路地點，國立中興大學食品暨生物科技學系教授謝昌衛便表示，乾拌麵因可常溫保存，也讓其鋪貨量得以更廣、能見度更高，與水餃等冷凍產品相比，乾拌麵也更能打到沒有冰箱的租屋族。而較長的保存期限，對於品牌方而言，銷售壓力也會較小。

而受到2020年新冠肺炎疫情影響，民眾因為減少外出而大舉囤糧，也讓不少名人乾拌麵品牌銷售成績大幅上漲。蕭敬騰與金博家合作推出的「辣椒先生」乾拌麵業績便比去年同期成長185%。「賈以食日」品牌總監賈子宸也表示，疫情期間業績大漲3～4成。型男主廚詹姆士更提及，不少乾拌麵品牌在疫情初期便狂下單，讓「詹麵」的工廠訂單根本難以擠進去，「像是曾國城說的『屎尿未及』，拜託也沒用。」

3、跟上自煮風潮，沒有廚藝也能做

而在近年來的「自煮風潮」下，乾拌麵更是許多「廚痴」容易下手的料理。鄭揚凱提到，市售名人推出的乾拌麵幾乎多屬「快煮麵」，雖需烹煮，但對廚藝的技術門檻卻很低。較不易爛糊的麵體特性，也方便民眾加入其他配料做變化「對喜歡發揮創意的台灣人來說，也容易自己調整、豐富化餐食。」

4、「多變」麵體、醬料，產品易區隔

作為名人食品背後協助操盤者的捷思整合行銷總經理唐源駿也提及，乾拌麵產品可變化性其實也較大，麵體口感、醬料口味皆易更動、重組，新品相對容易與其他品牌做區隔。

以「曾拌麵」、「賈以食日」和「KiKi拌麵」都有的麻醬口味相較，麵體雖同樣標榜手工日曬，但曾拌麵的「胡蔴醬香」為波浪麵條，賈以食日「麻花麵」則為細麵，KiKi「椒香麻醬麵」麵體則相對扁圓，三者口感上就有差異；此外在醬料上，雖皆以芝麻醬作為主體，但賈以食日卻以花椒油在原先的麻醬基礎上做出變化，而KiKi拌麵則混搭粗顆粒的椒麻粉，創造額外的口感、味覺刺激。

5、泡麵市場式微，恰好滿足健康訴求！

國際市調公司歐睿國際（Euromonitor International）分析師黃君正也提到，台灣乾拌麵市場過去除了阿舍乾麵外並沒有其他大品牌，缺乏競爭者；2013、 2014年接連發生的食安風暴，也讓消費者對包裝食品的食安失去信心，而傳統泡麵無論油炸麵體或油包都令消費者感到有疑慮，讓可以「自己烹調」的乾拌麵有了更多的市場空間。近來受新冠肺炎影響，黃君正也分析，宅經濟及健康意識驅使，確實為乾拌麵再擴大消費市場。

6、單次生產批量少，不熱賣還有時間換口味！

從生產端來看，「乾拌麵」也有優勢。「若以瓶裝飲品來説，通常單次生產批量就會很高，約略 4～5萬瓶左右。而麵體多數都是固定的，僅醬包、調味粉包稍有不同，故最低量1千包即可生產。」謝昌衛提到，台灣不少中小型食品工廠，得以承接小量代工，讓乾拌麵產品在生產靈活度更高。此外，當產品單次最低生產批量較小時，若遇上口味銷售不佳時，便有更大的彈性得以快速調整。

7、大小製麵廠林立，成為台灣乾拌麵重要產能

根據財政部截至2020年4月營利事業家數統計，食品飲料製造業中，「一般麵條、粉條等製造廠」家數共599家，僅次於「其他烘焙炊蒸食品製造（1147家）」、「糕餅麵包製造（1124家）」、「其他未分類食品製造（741家）」家數。這些大小林立的製麵廠更成為不少乾拌麵市場的重要能量。

每家製麵廠可承接的加工量不同，所製造的麵體也多有差異，欲投入此市場的人，只消選擇適合合作的代工廠，就能順利踏出產品開發的第一步。

8、原料成本變動小、議價能力相對高，創利空間大！

其次，以其他同樣可作為主食的冷凍水餃來說，受豬肉價格影響，成本變動大。但乾拌麵原料單純，主要仍以麵粉為主體，原料成本變動也相對較小，有更多創造利潤的空間。

而在定價策略上，乾拌麵興起初期主要競爭品皆以「傳統無醬料包快煮麵」為主，價格常是此作為基礎、再往上加價，消費者對於有多種醬料口味選擇的乾拌麵，相對覺得價值感更高；但冷凍水餃等名人食品因為過去市場同類型競爭者很多，消費者對售價更為敏感，相對可議價能力便比乾拌麵來得低。

從藍海，進紅海！別以為名人光環能一直管用！

乾拌麵市場目前從各面向來看都比其他品項具生產與銷售優勢，不難了解為何會成為名人投資食品的首選，但隨著產業蓬勃發展、競爭趨於激烈，不少餐廳品牌，如：太和殿、瓦城等紛紛加入推出乾拌麵產品來瓜分市場，但賈子宸、詹姆士卻樂見其成，並認為競爭者眾，更能讓市場具有足夠能量向外擴張。

黃君正則提到「名人效應會漸漸退流行，長久下來消費者還是會回歸到產品本身。」提醒，儘管憑藉著名氣光環初期皆能吸引消費者嚐鮮，但如何讓消費者持續對乾拌麵品類保持「新奇感」仍是挑戰，因此開發出更多元性的口味，勢必成為突出於市場的必要作為。

圖／食力foodNext

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