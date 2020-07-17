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長輩瘋傳謠言勸「別買三倍券」 網傻眼：折到的都給我

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO婆婆誤傳謠言稱銀行朋友告知，三倍券不能出現毀損和髒污，否則無法領取。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
原PO婆婆誤傳謠言稱銀行朋友告知，三倍券不能出現毀損和髒污，否則無法領取。圖擷自臉書社團「爆怨公社」

實體三倍券已經開放領取，民眾可以到超商或郵局取貨，不過近期卻有些不實謠言在網上瘋傳。有網友發文分享，表示自己的婆婆道聽塗說，傳了訊息勸她別買三倍券，稱有銀行朋友說三倍券不得折起來、弄髒，反則店家和銀行都會拒收，而原PO一看到訊息則傻眼，並回覆婆婆「散播不實謠言，我要檢舉」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她說「我婆婆真的很愛道聽塗說，看到什麼就信以為真，然後不斷分享分享再分享，真怕哪天她被告」，只見原PO婆婆傳訊勸阻她去買三倍券，並說銀行的朋友提醒稱「振興券千萬不要折起來，也不能有髒污，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有折痕或髒污的振興券」，不過原PO一看就知婆婆傳的是謠言，回覆稱「到底是誰傳給妳的，散發不實謠言，我要檢舉」。

而貼文一出後，網友也紛紛留言，「長輩團的功力，不可小覷的，真心覺得這些團可以接業配，傳播速度或許更勝網紅」、「只好收你摺過的3倍券100收」、「剛看到你這篇就收到了」、「之前我老公亂轉傳時，我都跟他說要先證實喔，不然亂傳被抓到會罰3萬，之後他就不會亂傳了」、「不要領的都給我領啦」、「折到的都給我 」、「無知最可怕」。

事實上，對於振興三倍券出現折痕或髒污等破損，經濟部回應依據「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」第9點，振興三倍券只要餘留在3/4以上，號碼、文字及花紋可辨識的狀況下，三倍券上的折痕及髒污都不會影響其使用。

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