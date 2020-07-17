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全球首艘復航郵輪探索夢號7月26日基隆出發 船員檢測出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
全球首艘復航國際郵輪「探索夢號」7月26日基隆港出發，船員檢測結果全數陰性。圖／航港局提供
全球首艘復航國際郵輪「探索夢號」7月26日基隆港出發，船員檢測結果全數陰性。圖／航港局提供

跳島旅程將成行。疫後全球首艘復航的國際郵輪星夢郵輪「探索夢號」，將在7月26日從基隆港出發，駛往國內離島進行跳島旅遊，開賣兩天即完售。交通部航港局說，探索夢號於6月30日泊靠基隆港，隨船船員總數為588名，檢測結果昨天和今天出爐，全為陰性。

航港局說，588名船員中，538人離船入境後分別於九家防疫旅館居家檢疫14天， 50名船員於郵輪居家檢疫14天並分別於第一天及第七天進行自費核酸檢驗（PCR），所有船員完成居家檢疫後，再於7月15日自費進行核酸檢驗（PCR），檢驗結果分別於昨天和今天出爐，588名船員全數陰性，並陸續返回郵輪進行七天自主健康管理。

航港局說，為使旅客安心旅遊，探索夢號已由符合歐盟規格的專業廠商進行全船消毒，全船空調系統設有循環消毒程序，且客艙、船員房間及公共區域空調均配置100%室外空氣循環系統或對外窗，公共空間設置酒精性乾洗手液，餐廳及表演廳等空間亦實施分時分區用餐，並擴大座位間距及座位減半等措施，並安排具有感染科專長之醫生隨船全程提供諮詢。

航港局說，將落實交通部長林佳龍對全球首艘復航郵輪探索夢號促進台灣觀光旅遊產業復甦，振興郵輪相關產業經濟及提升離島地區郵輪旅遊人次的目標，後續於7月21日及23日偕同公衛學者專家、疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位登船進行防疫工作檢核，共同為跳島郵輪安心旅遊進行開航前最後一哩路的把關，向全世界展現台灣由防疫大國蛻變為旅遊大國的具體成果。

星夢郵輪探索夢號588名船員隔離檢疫14天，均無異常。記者邱瑞杰／攝影
星夢郵輪探索夢號588名船員隔離檢疫14天，均無異常。記者邱瑞杰／攝影

郵輪 航港局 基隆港

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