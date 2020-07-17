全球首艘復航郵輪探索夢號7月26日基隆出發 船員檢測出爐

跳島旅程將成行。疫後全球首艘復航的國際郵輪星夢郵輪「探索夢號」，將在7月26日從基隆港出發，駛往國內離島進行跳島旅遊，開賣兩天即完售。交通部航港局說，探索夢號於6月30日泊靠基隆港，隨船船員總數為588名，檢測結果昨天和今天出爐，全為陰性。

航港局說，588名船員中，538人離船入境後分別於九家防疫旅館居家檢疫14天， 50名船員於郵輪居家檢疫14天並分別於第一天及第七天進行自費核酸檢驗（PCR），所有船員完成居家檢疫後，再於7月15日自費進行核酸檢驗（PCR），檢驗結果分別於昨天和今天出爐，588名船員全數陰性，並陸續返回郵輪進行七天自主健康管理。

航港局說，為使旅客安心旅遊，探索夢號已由符合歐盟規格的專業廠商進行全船消毒，全船空調系統設有循環消毒程序，且客艙、船員房間及公共區域空調均配置100%室外空氣循環系統或對外窗，公共空間設置酒精性乾洗手液，餐廳及表演廳等空間亦實施分時分區用餐，並擴大座位間距及座位減半等措施，並安排具有感染科專長之醫生隨船全程提供諮詢。