明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

今天是郵局開放購買三倍券第三天，也是身分證末碼單號可購領第二天，根據中華郵政公司統計，截至上午10時已售出逾20萬份。中華郵政公司總經理江瑞堂說，數字有稍微下降，預計明天是本周人潮最高峰，全台共1269間郵局全日加班營業，可能出現150萬人申辦。

中華郵政統計，截至上午10時，共售出20萬7490份，比昨天同時段22萬9839份略少一些。

江瑞堂說，確實有比昨天下降，預估與較急的民眾已在第一天和第二天領取，現在是比較正常的狀況。明天將迎來本周最高峰，預期人會很多，昨天整天銷售近87萬，明天預估將有120萬到150萬，呼籲民眾不用急著領，且要避開中午12時到下午2時時間，因為人會更多。

按照中華郵政規畫，為方便民眾假日購買，明天及7月25日兩個周六，由原本營業半日的282間郵局，調整為1269間郵局全日加班營業（不含30間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放）。身分證末碼單、雙號者皆可購買，又目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。

原282間周六營業郵局，由原上午9時至中午12時，調整為上午9時至下午5時，上午9時至中午12時除維持原營業項目外，亦提供發放三倍券服務，中午12時至下午5時專辦發放三倍券。

至於新增987間周六未營業郵局，營業時間除了琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時，另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時，其他皆為上午9時至下午5時，全日專辦發放三倍券服務。