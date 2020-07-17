國際同步德國麗絲玲週，今夏最大葡萄酒節本周末登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超過130間餐廳、酒吧、葡萄酒專賣店最狂優惠就看這一檔

德國葡萄酒協會Wines of Germany，今年首度在台灣舉辦享譽國際已久的麗絲玲週(Riesling Week)。網羅全台灣130間餐廳、酒吧、葡萄酒專賣店和線上平台共襄盛舉這場今年夏天最大的葡萄酒節，盛邀所有喜愛葡萄酒的朋友一起享受這項難得夏季饗宴，體驗德國麗絲玲葡萄酒的魅力。

無論你是偏好不甜或甜型葡萄酒，都能在麗絲玲葡萄酒找到喜愛的口味。活動期間為7/18-7/26，只有九天! 立刻查看官網，預訂喜歡的店家，活動詳情請見：https://www.rieslingweek.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／德國葡萄酒協會 Wines of Germany 提供

什麼是麗絲玲葡萄德國葡萄品種中，麗絲玲(Riesling)被認為是最高貴的，該品種即使在石質土壤和水分稀少的環境下也表現得很好。它釀成的葡萄酒優雅且濃郁，具有無與倫比的香氣和口感，可以是干型或是甜型，至也常做成氣泡酒。它的香氣常讓人聯想到桃子，酒齡較輕時，則常出現蘋果香。麗絲玲葡萄園面積在德國約佔總種植面積的五分之一，是最重要的葡萄品種之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／德國葡萄酒協會 Wines of Germany 提供

麗絲玲週的活動內容「麗絲玲週」為德國葡萄酒協會發起之國際性活動，目的在推廣麗絲玲的品質、多樣性和餐酒搭配能力，所以我們在麗絲玲週展示了各種不同風格、不同價位的德國葡萄酒。

今年有超過130間餐廳、酒吧與葡萄酒專賣店都推出令人無法抗拒的優惠，包含:西華飯店、台北晶華酒店、慕舍酒店都加入了點單瓶送氣泡酒瓶塞的活動。

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大眾熟悉的連鎖葡萄酒專賣店如:大同亞瑟頓、名酒集洋酒專賣店、冠德洋酒行、長榮桂冠葡萄酒坊、法蘭絲、威廉酒藏、康齡酒藏、橡木桶洋酒、創潮酒坊…等都參與滿額贈送厚柄侍酒刀的活動。

還有時下熱門餐廳如T+T、Impromptu by Paul Lee、Winona葡萄酒餐廳…等推出精選餐酒搭配; 廣受歡迎的火鍋、鐵板燒和泰式料理餐廳只要點單瓶酒就送德國進口氣泡酒瓶塞。

另外目前最新潮的葡萄酒吧，像是50/45 Winehaus、Wine Café、Wine O’Clock Taiwan、肯自然、鈞太酒藏、愛諾特卡、尋俠堂也推出不同的精選德國酒來做半瓶酒或單杯酒銷售，提供想嘗鮮的人一項新選擇。

麗絲玲酒和台式菜餚的搭配德國麗絲玲葡萄酒有許多不同的表現，它可以是有氣泡、不甜、果香味、偏甜或甜味，毫無疑問是個八面玲瓏的葡萄品種，遇上辛辣的菜式時，甜味還可以緩和辣椒帶來的痛覺。

西華怡園中餐廳主廚以炙燒蘋果烏魚子搭配氣泡酒和中等酒體或酸度低的麗絲玲酒款;以米網鱈魚捲、干貝小甜筒這類海鮮菜餚佐以Mosel產區輕盈細緻的干型(dry)酒款。再精選台灣人最喜歡的台式排骨酥和荔枝蝦仁芝麻球這類鹹甜口感的菜餚，配合相對飽滿的Franken和Pfalz產區酒款，或是帶點甜度的麗絲玲。最後以台式小蛋塔和梅子番茄伴著微甜的麗絲玲葡萄酒做為這一餐完美的句號。{過量飲酒有害健康}

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／德國葡萄酒協會 Wines of Germany 提供

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