比牽車過馬路更狂 「台北式右轉」2.0 你看過嗎？

你是機車族嗎？根據交通部統計處每兩年一次的「107年機車使用狀況調查報告」顯示，截至民國107年為止，全台約有1,384萬輛機車，根據使用頻率，平均每人每周使用5.2天，每天使用51分鐘。

台灣機車人口多，各地發展出獨特機車文化。除了「高雄式左轉」，有來自高雄的網友在Dcard分享被「台北式右轉」嚇到的經驗。

「北漂之後，台北人最令我驚訝的，大概就是牽機車。」原Po發文分享「牽機車」場景，常看到機車騎士突然熄火下車，牽著機車靠雙腳慢慢移動，在騎樓間找車位、牽過斑馬線迴轉，「這實為高雄稀少的光景」。

更讓他驚訝的是台北人的右轉法，說自己在一個車水馬龍的路口，紅燈之下，看見老邁騎士緩緩下車，雙手抓著龍頭，原PO想，「恩，大概是要迴轉吧」，眼看老人默默往右邊牽，就這麼「上了人行道」...在人行道上牽過了右轉的拐彎，再牽回大馬路，跨上機車揚長而去。

看到這畫面讓他直呼大開眼界，酸說「台北這種轉法，愛呷假客氣，餓鬼假小心」，還說高雄人紅燈右轉，頂多探頭看看有沒有警察。

網友熱烈迴響，「台北檢舉達人一大堆，幹嘛跟紅燈右轉的錢過意不去，當然要下車用牽的」、「牽機車迴轉真的是我來台北之後才看到，之前住桃園完全沒看過」、「我有看過警察這麼做過！」也有網友更擔心安全問題「牽就算了，熄火啦，沒熄火，不小心油門催下去，是要打保齡球？」，更有網友不解「每次看到這種的我都會想，是有差那幾十秒嗎...。」