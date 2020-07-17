快訊

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

北市內湖民權大橋下傳火警 貨櫃放鋰電池狂燒1小時

比牽車過馬路更狂 「台北式右轉」2.0 你看過嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
街頭常見外送員搶時間，在紅燈時牽車右轉。記者林澔一攝影／報系資料照
街頭常見外送員搶時間，在紅燈時牽車右轉。記者林澔一攝影／報系資料照

你是機車族嗎？根據交通部統計處每兩年一次的「107年機車使用狀況調查報告」顯示，截至民國107年為止，全台約有1,384萬輛機車，根據使用頻率，平均每人每周使用5.2天，每天使用51分鐘。

台灣機車人口多，各地發展出獨特機車文化。除了「高雄式左轉」，有來自高雄的網友在Dcard分享被「台北式右轉」嚇到的經驗。

「北漂之後，台北人最令我驚訝的，大概就是牽機車。」原Po發文分享「牽機車」場景，常看到機車騎士突然熄火下車，牽著機車靠雙腳慢慢移動，在騎樓間找車位、牽過斑馬線迴轉，「這實為高雄稀少的光景」。

更讓他驚訝的是台北人的右轉法，說自己在一個車水馬龍的路口，紅燈之下，看見老邁騎士緩緩下車，雙手抓著龍頭，原PO想，「恩，大概是要迴轉吧」，眼看老人默默往右邊牽，就這麼「上了人行道」...在人行道上牽過了右轉的拐彎，再牽回大馬路，跨上機車揚長而去。

看到這畫面讓他直呼大開眼界，酸說「台北這種轉法，愛呷假客氣，餓鬼假小心」，還說高雄人紅燈右轉，頂多探頭看看有沒有警察。

網友熱烈迴響，「台北檢舉達人一大堆，幹嘛跟紅燈右轉的錢過意不去，當然要下車用牽的」、「牽機車迴轉真的是我來台北之後才看到，之前住桃園完全沒看過」、「我有看過警察這麼做過！」也有網友更擔心安全問題「牽就算了，熄火啦，沒熄火，不小心油門催下去，是要打保齡球？」，更有網友不解「每次看到這種的我都會想，是有差那幾十秒嗎...。」

延伸閱讀

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

全台最難停的停車場在哪？全場狂點它：可驗夠不夠格拿駕照

他怨轉運站座位「沒椅背」怕人靠？專家長知識：反而更方便

小孩在機車後座睡著母尋求協助 警察回應：我們沒有義務

相關新聞

網路世代更早有中年危機！唐鳳：我提前10年就碰到

1999年科幻經典電影《駭客任務》，今年確定開拍第四集。時隔20年，男主角基努・李維也邁入中年；那麼在數位的世界裡，「黑客」是否也有中年危機？

聯發科主管 捨350萬年薪到長濱當稻農、開酒館

移民長濱是替自己築夢，也為岳父圓夢，一石二鳥，為何不做呢？」這是張智翔9年前的決定，從種稻、賣米到開小酒館，他的移居計畫、追逐的夢想一一在此展開。

購屋如何避免「墳墓」嫌惡設施

最近有位購屋者以六百萬元購買新竹一棟中古透天厝，入住後赫然發現屋旁不遠處密林中有三座墳墓，在身心備受煎熬，加以房價嚴重貶損情況下，遂向新竹地院提告，要求減少價金25％，156萬元。

熱爆了 台東高溫飆40.5度

高溫不斷，受西南風沉降影響，台東縣昨吹焚風，南迴區飆破38度，太麻里市區下午1點12分測得40.5度最高溫，中央氣象局發...

黑潮經台東 塑膠微粒增5倍

國內研究曾揭露，墾丁沙灘普遍存在五毫米以下的微塑膠，恆春半島九成五的魚體含有五個微塑膠。學者昨還說，去年在東部海域發現，...

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

威力彩頭獎已連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，彩券行買氣強強滾。但台彩晚間表示，今晚頭獎摃龜，創下連45摃，預估下周...

比牽車過馬路更狂 「台北式右轉」2.0 你看過嗎？

你是機車族嗎？根據交通部統計處每兩年一次的107年機車使用狀況調查報告」顯示，截至民國107年為止，全台約有1,384萬輛機車，使用頻率平均每人每周使用5.2日，每日使用51分鐘。

年輕市場新商機！破解成功動漫背後的強大獲利術

紙本漫畫因故事、角色及世界觀而吸引大批讀者，蔚為輿論話題、形成社會風潮，後續更經常伴隨改編成其他表現形式的作品或商品。

將連兩周熱浪天 彭啟明：8月初較有利颱風發展的趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去兩天在熱帶性低氣壓接近，水氣增多，中南部較為陰沉有陣雨，今天已...

15縣市飆高溫！鄭明典：天空淡淡雲影 又要高溫炎熱

「卷雲的天空，早上天空很美！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣上空主要都是淡淡的雲影，比較白的對流雲區逐漸遠離。台灣又...

高溫上看38度 吳德榮：午後局部雷陣雨有較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太...

減肥藥恐罹癌 「沛麗婷」廢證

曾有減肥聖品之稱的「沛麗婷」今年初遭美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）發布可能罹癌警訊，當時我國食藥署隨即要求停售、回收，約一...

熱門新聞

報復性出遊！家長怒！暑假才放第二天 「免費遊樂園補貼」可能快取消？

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

姓名有「志、文、榮、豪」！王品請爸爸免費吃龍蝦

威力彩上看18.3億 花800元「提高中獎率」包牌法曝光！

她考慮換超商隨取券「不擔心找零」 店員勸退曝缺點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。