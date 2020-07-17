快訊

比利時眾院壓倒性通過 挺台民主發展及國際參與

616號機從300呎墜下...旋翼失效和29年前另架事故機雷同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15縣市飆高溫！鄭明典：天空淡淡雲影 又要高溫炎熱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣上空主要都是淡淡的雲影。記者楊德宜／攝影
台灣上空主要都是淡淡的雲影。記者楊德宜／攝影

「卷雲的天空，早上天空很美！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣上空主要都是淡淡的雲影，比較白的對流雲區逐漸遠離。台灣又要進入一段高溫炎熱，午後有局部對流的天氣型態。

今、明兩天西南風影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，苗栗以北、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風，東南部地區有焚風發生的機率。

中央氣象局上午6時49分發布15縣市高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣地區，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市盆地，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

台灣上空主要都是淡淡的雲影。記者楊德宜／攝影
台灣上空主要都是淡淡的雲影。記者楊德宜／攝影
鄭明典表示，台灣上空主要都是淡淡的雲影，比較白的對流雲區逐漸遠離。台灣又要進入一段高溫炎熱，午後有局部對流的天氣型態。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，台灣上空主要都是淡淡的雲影，比較白的對流雲區逐漸遠離。台灣又要進入一段高溫炎熱，午後有局部對流的天氣型態。圖／取自鄭明典臉書

高溫 新竹

延伸閱讀

南投高溫飆到39.5度 鄭明典這樣說

把握機會看彗星！鄭明典：接下來難觀測

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

12縣市飆高溫！ 鄭明典：今天還是熱 應該不比昨天高

相關新聞

熱爆了 台東高溫飆40.5度

高溫不斷，受西南風沉降影響，台東縣昨吹焚風，南迴區飆破38度，太麻里市區下午1點12分測得40.5度最高溫，中央氣象局發...

黑潮經台東 塑膠微粒增5倍

國內研究曾揭露，墾丁沙灘普遍存在五毫米以下的微塑膠，恆春半島九成五的魚體含有五個微塑膠。學者昨還說，去年在東部海域發現，...

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

威力彩頭獎已連摃44期，今天頭獎上看18.3億元，彩券行買氣強強滾。但台彩晚間表示，今晚頭獎摃龜，創下連45摃，預估下周...

將連兩周熱浪天 彭啟明：8月初較有利颱風發展的趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去兩天在熱帶性低氣壓接近，水氣增多，中南部較為陰沉有陣雨，今天已...

15縣市飆高溫！鄭明典：天空淡淡雲影 又要高溫炎熱

「卷雲的天空，早上天空很美！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣上空主要都是淡淡的雲影，比較白的對流雲區逐漸遠離。台灣又...

高溫上看38度 吳德榮：午後局部雷陣雨有較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天低層大氣盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太...

減肥藥恐罹癌 「沛麗婷」廢證

曾有減肥聖品之稱的「沛麗婷」今年初遭美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）發布可能罹癌警訊，當時我國食藥署隨即要求停售、回收，約一...

爺爺病逝過度傷心 不知憂鬱症竟已上身

口述／振興醫院精神醫學部主治醫師、振興醫院銀光學苑主任袁瑋

健康你我他／施打胰島素 聽醫囑贏回健康

十幾年前懷第一胎時就被醫師診斷有妊娠糖尿病，從此接觸胰島素針劑來控制血糖，後因飲食控制得不錯，便沒再繼續施打胰島素。直到...

香港長照機構群聚 台灣防疫更謹慎

新冠肺炎疫情仍在全球燒，香港本月再起第三波疫情，慈雲山港泰護老中心老人安養中心群聚感染，八名感染者中包括老人住民與職員，...

血型不相容肝移植 高醫2年3例

血型不相容者進行肝臟移植排斥風險高，但高雄醫學大學附設中和紀念醫院近兩年共完成3例，術後恢復良好，3名受贈者對有機會重生...

花蓮縣政府出版《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》 介紹28家店鋪、3條異國小旅行路線

新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，花蓮縣政府發展主題、分眾旅遊，推出外國人特色店鋪地圖，滿足民眾品嚐異國風味料理的渴望，並於今（16）日舉辦《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》新書發表會，介紹28家外國老闆開的餐廳和民宿，全書以中、英、日、韓等四種語言介紹，更提供三條異國小旅行路線，讓民眾到花蓮就能大啖五大洲異國美食，免出國即可住外國。

熱門新聞

報復性出遊！家長怒！暑假才放第二天 「免費遊樂園補貼」可能快取消？

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

還有機會！威力彩18.3億今晚摃龜 下周一上衝20.8億

三倍券吃800元餐點順利結帳…店員突追出討發票 真相傻爆眼

威力彩上看18.3億 花800元「提高中獎率」包牌法曝光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。