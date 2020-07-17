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15縣市飆高溫！鄭明典：天空淡淡雲影 又要高溫炎熱
「卷雲的天空，早上天空很美！」中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣上空主要都是淡淡的雲影，比較白的對流雲區逐漸遠離。台灣又要進入一段高溫炎熱，午後有局部對流的天氣型態。
今、明兩天西南風影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後桃園以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，苗栗以北、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風，東南部地區有焚風發生的機率。
中央氣象局上午6時49分發布15縣市高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣地區，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市盆地，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
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